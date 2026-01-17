Benzinde dün zam geldi bugün indirim: Tabela gece yarısı değişti gören dönüp bir daha baktı!

Yayınlanma:
Benzine yapılan 1 lira 61 kuruşluk zamdan kısa süre sonra gece yarısı indirime gidildi. Motorin ve LPG fiyatları ise sabit kaldı.

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Dün benzine yapılan zam sonrası, bu kez indirim haberi geldi. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve uluslararası gelişmeler benzin fiyatlarını aşağı çekerken, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.

Jeopolitik gerilimler, döviz kurlarındaki değişimler ve petrol piyasasındaki hızlı dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri, motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Dün benzine yapılan 1 lira 61 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim sinyali geldi.

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM YOK

İran’daki protestolar ve ABD’den gelen açıklamalar petrol piyasasında hareketlilik yaratırken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Dün gece benzine yapılan zam kısa sürede geri çekildi; gece yarısından itibaren benzine indirim uygulandı. Motorin fiyatları ise beklenen zamdan etkilenmedi.

BENZİN LİTRE FİYATINA 95 KURUŞ İNDİRİM

Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 95 kuruş düşerken, motorin ve LPG’de fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadı.

İŞTE 17 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54,00 TL
Motorin: 54,86 TL
LPG: 29,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53,83 TL
Motorin: 54,69 TL
LPG: 28,69 TL

ANKARA

Benzin: 54,90 TL
Motorin: 55,87 TL
LPG: 29,17 TL

İZMİR

Benzin: 55,19 TL
Motorin: 56,20 TL
LPG: 29,09 TL

