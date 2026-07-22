Bankaların tahsil ettiği o masraf için Yargıtay son noktayı koydu
Yargıtay, tüketici kredilerindeki BSMV iadesi davasında vergi masraflarının müşteriden tahsil edilebileceğine hükmetti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmede yer alan BSMV maddeleri haksız şart sayılmayacak.
Banka kredisi kullanan milyonlarca tüketiciyi ve finans sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir emsal karara imza atıldı. Tüketici kredilerinden kesilen vergi masraflarının iadesine ilişkin süren hukuki tartışmalara Yargıtay son noktayı koydu. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, sözleşmesinde ilgili hüküm bulunan kredi müşterilerinin vergi yükümlülüğüne dair yasal çerçeve netleşti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketici kredilerinde tahsil edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile ilgili emsal bir karara vararak hususu karara bağladı.
22 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda; kredi sözleşmesinde açıkça düzenlenmiş olması kaydıyla BSMV tutarlarının müşteriye yansıtılabileceği ifade edildi. Yüksek Mahkeme, sözleşme metnine eklenen vergiye dair maddelerin "haksız şart" niteliği taşımadığının altını çizdi.
Kararın detaylarında, vergi yükümlülüğünün tüketiciye aktarılmasının şartları da detaylandırıldı. Yüksek Mahkeme; BSMV dahil olmak üzere toplam geri ödeme tutarlarının kredi sözleşmesinde net ve açık bir şekilde gösterilmesi durumunda, söz konusu vergi yükünün tüketiciye yansıtılmasının hukuka uygun olduğunu kabul etti.
Söz konusu hukuki süreç, Antalya'da bir tüketicinin bankadan kullandığı krediler nedeniyle kendisinden tahsil edilen 5 bin 21 TL tutarındaki BSMV'nin iadesini talep etmesiyle başladı. Tüketici, ilgili kesintinin iadesi için bankaya karşı icra takibi başlattı.
Davayı inceleyen Antalya 3. Tüketici Mahkemesi; verginin asıl mükellefinin banka olduğunu, sözleşmedeki ilgili maddelerin tüketiciyle müzakere edilmediğini belirterek tüketiciyi haklı buldu. Yerel mahkeme, bankanın itirazını iptal etti ve banka aleyhine tazminat kararı verdi.
Yerel mahkemenin kararı sonrasında dosya, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine Yargıtay'ın gündemine taşındı.
İncelemeyi tamamlayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taraf sözleşmesini ve sözleşme öncesinde sunulan bilgilendirme formunu inceledi. Yapılan incelemede, tüm vergilerin tüketici tarafından ödeneceğinin sözleşme şartlarında açıkça kararlaştırıldığı tespit edildi.
Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı kanun yararına bozan Yargıtay, sözleşmede açıkça belirtilmesi koşuluyla BSMV’nin tüketiciye yansıtılabileceğine, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.