Bankaların tahsil ettiği o masraf için Yargıtay son noktayı koydu

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Söz konusu hukuki süreç, Antalya'da bir tüketicinin bankadan kullandığı krediler nedeniyle kendisinden tahsil edilen 5 bin 21 TL tutarındaki BSMV'nin iadesini talep etmesiyle başladı. Tüketici, ilgili kesintinin iadesi için bankaya karşı icra takibi başlattı.

Davayı inceleyen Antalya 3. Tüketici Mahkemesi; verginin asıl mükellefinin banka olduğunu, sözleşmedeki ilgili maddelerin tüketiciyle müzakere edilmediğini belirterek tüketiciyi haklı buldu. Yerel mahkeme, bankanın itirazını iptal etti ve banka aleyhine tazminat kararı verdi.