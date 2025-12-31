Bankalar Birliği başkanı 2026 beklentisini açıkladı: 'Gevşeme' öngörüsünde bulundu

Bankalar Birliği başkanı 2026 beklentisini açıkladı: 'Gevşeme' öngörüsünde bulundu
Yayınlanma:
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı için öngörülerini paylaştı. Çakar, “Merkez Bankasının ana politikasının dezenflasyon odaklı, veriye dayalı, toplantı bazlı, ihtiyatlı bir yaklaşımla sürdürülmesini ve enflasyonun ana eğilimindeki kalıcı iyileşmeye paralel olarak kademeli bir gevşeme patikasına girilmesini öngörüyoruz” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Bankacılık Söyleşileri” etkinliğinde ekonomiye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çakar, 2026 yılına dair değerlendirmesinde, “Dezenflasyon sürecindeki kararlı ilerleme, 2026 yılında sektörümüzün faaliyet ortamını şekillendirecek en temel makroekonomik dinamik olacaktır. Bu sürecin para politikası, faizler ve kredi-mevduat dengesi üzerindeki yansımaları, yılın genel seyrini belirleyecektir” dedi.

Merkez Bankası 2026 Para Politikası’nı yayımladıMerkez Bankası 2026 Para Politikası’nı yayımladı

"GEVŞEME PATİKASINA GİRİLMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

2025 yılında ekonomi programında “kademeli ilerleme” kaydedildiğini savunan Çakar, enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili de tahminde bulundu.

Çakar, “Önümüzdeki süreçte de Merkez Bankasının ana politikasının dezenflasyon odaklı, veriye dayalı, toplantı bazlı, ihtiyatlı bir yaklaşımla sürdürülmesini ve enflasyonun ana eğilimindeki kalıcı iyileşmeye paralel olarak kademeli bir gevşeme patikasına girilmesini öngörüyoruz. Genel olarak baktığımızda Merkez Bankasının enflasyonda sağlanacak iyileşme ile aynı doğrultuda olacak şekilde 2026 yılı boyunca politika faizini kademeli olarak indirerek yılı yüzde 30’un altında kapatacağını öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Ekonomi
Hastane muayene ücretlerine zam geldi: Eczacılar sonunda isyan etti
Hastane muayene ücretlerine zam geldi: Eczacılar sonunda isyan etti
SGK primleri sil baştan! Emeklilik hesabı değişiyor
SGK primleri sil baştan! Emeklilik hesabı değişiyor
Motokuryeler zammı aldı: Kazançları parmak ısırttı
Motokuryeler zammı aldı: Kazançları parmak ısırttı