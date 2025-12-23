Bakır fiyatları rekor kırdı: 12 bin doları aştı geçti!

Küresel emtia piyasaları, "sanayinin doktoru" olarak bilinen bakırdan gelen rekor haberiyle sarsıldı. Arz tarafında yaşanan kesintiler ve ticaretteki belirsizlikler, fiyatları daha önce hiç görülmemiş seviyelere taşıdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, psikolojik sınır olan 12 bin doları devirdi.

ÜRETİM DURDU, TRUMP TUZU BİBERİ OLDU

Londra'da bakırın ton fiyatı gün içinde yüzde 0,9 artışla 12.031,50 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Günün devamında ise işlemler 12.026,50 dolar seviyesinde dengelendi.

Bu sert yükselişin arkasında iki ana neden yatıyor:

2026'da bakır fiyatları için şok tahmin!

Dünyanın en büyük bakır madenlerinde yaşanan üretim aksamaları ve operasyonel krizler.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendirecek "gümrük tarifeleri" gündemi.

2009'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Bakır fiyatları sadece son günlerde değil, 2025 yılı genelinde de yatırımcısını şaşırttı. Yıl başından bu yana yüzde 37 oranında değer kazanan bakır, 2009 yılından bu yana en güçlü yıllık performansını sergiledi.

Bakır kıtlığı kapıda: 2026'da talep arzı aşacak

Piyasa analistlerine göre tehlike henüz geçmiş değil. 2025 yılında madenlerde yaşanan teknik sorunlar üretimi sekteye uğrattı ve küresel piyasada kapatılması zor bir "arz açığı" yarattı. Bu durumun, bakırı hammadde olarak kullanan sanayiciler için maliyetleri daha da artırması bekleniyor.