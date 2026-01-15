Bakanlık 2025 bilançosunu açıkladı: Gümrükte ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca dış ticaret işlemlerine yönelik gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve müfettişler tarafından yürütülen sonradan kontrol denetimleri tamamlandı.

Bu kapsamlı denetim dalgası sonucunda, devletin uğratıldığı vergi kaybı tespit edilerek tam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlendi.

YAPAY ZEKA VE RİSK ANALİZİ DEVREDE

Bakanlığın bu yılki denetimlerde en büyük yardımcısı "yeni nesil teknolojik analizler" oldu.

İthal edilen ürünlerin fiyatlarının düşük gösterilmesi (düşük beyan), vergi dilimlerinden kaçınmak için ürün kodlarının yanlış verilmesi gibi oyunlar; yapay zeka destekli Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) ile yakalandı.

AKP'li Çelik'ten gümrük vergisi muafiyetine 'yeni düzenleme' sinyali

Bu sistemle riskli görülen firmaların geçmişe dönük 3 yıllık tüm işlemleri didik didik edildi.

"EK TAHAKKUK" NE ANLAMA GELİYOR?

Kesilen 13,6 milyar liranın büyük bir kısmı "ek tahakkuk" kaleminden oluşuyor. Yani firmalar, ürünleri ülkeye sokarken ödemeleri gereken gümrük vergilerini, KDV ve ÖTV'yi eksik yatırdıkları için şimdi bu parayı cezasıyla birlikte ödemek zorunda kalacaklar.

Bakanlık cezaları yağmur gibi yağdırdı: Kesilen tutarı açıkladı

Bakanlık, bu hamleyle hem hazinenin gelir kaybını önlemeyi hem de dürüst tüccarı haksız rekabete karşı korumayı hedeflediğini vurguladı.