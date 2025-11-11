Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması

TBMM'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuşan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücret konusuna da değindi. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı enflasyon raporunun ardından kamuoyunda merakla beklenen asgari ücret zammı için takvimi işaret eden Işıkhan, komisyonun aralık ayında çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞIN 2026 BÜTÇESİ 448 MİLYAR LİRA OLARAK TEKLİF EDİLDİ

Bakan Işıkhan, konuşmasında bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bütçesine ilişkin de detaylı bilgi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2026 yılı toplam bütçe teklifinin 447 milyar 903 milyon 261 bin lira olduğunu kaydetti.

Bu bütçeden en büyük payların dağılımını da açıklayan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 305 milyar 35 milyon 369 bin lira, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) 137 milyar 95 milyon 794 bin lira, Bakanlık merkez ve yurt dışı teşkilatına ise 5 milyar 772 milyon 98 bin lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Işıkhan ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun gider bütçesinin 280 milyon 439 bin lira, gelir bütçesinin 278 milyon 439 bin lira olduğunu ve kurumun net finansmanının ise 2 milyon lira olarak öngörüldüğünü aktardı.