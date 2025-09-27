Altının yeni konumu belli oldu!

Yayınlanma:
Altın fiyatları günlerdir yüksek seyrediyor, tansiyon düşmüyor. Gram altın 5 bin lira üzerinde konumlandı. Peki altın fiyatları düşüşe geçer mi? Yoksa yeni zirveleri mi bekliyor? Gram altın ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Gram altın 5 bin liranın üzerinde yeni konumunu almış görünüyor.

Altının ons fiyatı ise bu yıl yatırımcısına yüzde 40’ın üzerinde kazanç sağlayarak 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının güçlü altın talebi fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik beklentiler ile Banka’nın bağımsızlığına dair endişeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın
5.024,76
5.025,55

22 Ayar Bilezik
4.708,19
4.736,57

Altın (ONS)
3.759,86
3.760,45

Altın ($/kg)
120.281,00
120.300,00

Cumhuriyet Altını
33.529,00
33.797,00

Yarım Altın
16.816,00
16.963,00

Çeyrek Altın
8.408,00
8.476,00

Reşat Altını
33.561,47
33.829,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.692,12
4.905,27

Gremse Altın
82.809,92
84.696,29

Tam Altın
33.123,97
33.774,91

Külçe Altın ($)
124.150,00
124.200,00

Peki altın fiyatlarında rota nasıl olur? Altın yükselir mi? Düşüş mü gelir?

Capital Economics’ten Hamad Hussain, altındaki yükseliş trendinin süreceğini ve ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

2024/03/25/650x344-gram-altin-ve-ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-kac-tl-oldu-iste-22-ayar-bilezik-cumhuriyet-ata-ceyrek-ve-1654681112463.webp

YILLIK SEYRİ VE KAZANÇ TABLOSU

2025 yılına 2 bin 623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yıl boyunca alış yönlü hareketini sürdürdü.

Ocakta % 6,67,

Şubatta % 2,17,

Martta % 9,26,

Nisanda % 5,26,

Mayısta % 0,03,

Haziranda % 0,41 artış kaydetti.

Görenin ağzı açık kaldı: Altın fiyatları coştu!Görenin ağzı açık kaldı: Altın fiyatları coştu!

Temmuz ayında % 0,39’luk sınırlı bir düşüş yaşayan altın, ağustosta % 4,8 ve eylül ayında ise % 8,54 oranında değer kazandı. Bu süreçte altın, yılın zirvesini 3 bin 791 dolar ile gördü ve yatırımcısına yaklaşık % 43 getiri sağladı.

1979 SONRASININ EN YÜKSEK ARTIŞI

2024/03/08/bilezik.jpg

Altının onsu, 1979’da yatırımcısına % 126,5 kazandırmıştı. Bu yılki performansıyla birlikte altın, aradan geçen 46 yılın en yüksek yıllık artışına doğru ilerliyor.

4 BİN DOLAR HEDEFİ GÜNDEMDE

Capital Economics Emtia ve İklim Ekonomisti Hamad Hussain, AA’ya yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

JPMorgan tarih verdi: Altın rekor kıracak!JPMorgan tarih verdi: Altın rekor kıracak!

“Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri, bağımsızlık endişeleri ve borç sürdürülebilirliği tartışmaları altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Ayrıca büyük merkez bankalarının alımları ve Çin’den gelen güçlü yatırımcı talebi yükseliş trendini destekleyen başlıca faktörler arasında.”

Hussain’e göre, altın fiyatlarındaki bu ivme önümüzdeki yıl da devam edecek ve ons altın 4 bin doları test edebilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

