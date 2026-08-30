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Halk TV Ekonomi Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş

Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş

Fed Başkanı Warsh’ın açıklamaları piyasaları sarstı. Ons altın 10 Haziran'dan bu yana en sert günlük kaybını yaşarken 3 haftalık yükseliş serisi bitti. İşte gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezikte son fiyatlar!

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Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş - Fotoğraf: 1
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Küresel piyasaların merakla beklediği Jackson Hole toplantısının ardından altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşandı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın toplantıda verdiği şahin mesajlar, ons altın tarafında hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yaşanan bu düşüş, altının 10 Haziran'dan bu yana kaydettiği en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş - Fotoğraf: 2
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ONS ALTINDA 3 HAFTALIK SERİ BOZULDU

Cuma gününe 4.656 dolar seviyesinden başlayan ons altın, seans içinde 4.688 dolara kadar yükselerek günün zirvesini test etti. Ancak gelen açıklamaların ardından satış baskısıyla karşılaşan ons altın, 150,70 dolarlık sert düşüşle 4.504,10 dolara indi ve üç haftadır devam eden yükseliş serisini noktaladı. Piyasalarda ons altın şu sıralarda 4.455,11 dolar seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş - Fotoğraf: 3
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FAİZ BEKLENTİLERİ VE DOLAR BASKISI

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde değer kaybı kaydedildi. Piyasa analistlerine göre Fed’in Eylül ayında faiz artırma ihtimali zayıflarken, Aralık ayına kadar bir artış yapma olasılığı güç kazanıyor. Yüksek seyreden faiz oranları ve tahvil getirileri ile güçlenen dolar, faiz getirisi bulunmayan altının üzerinde baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş - Fotoğraf: 4
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FED BAŞKANI KEVIN WARSH NE SÖYLEDİ?

Enflasyonun hedefe doğru ilerlememesi durumunda "yapacak işleri olduğunu" vurgulayan Fed Başkanı Kevin Warsh, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an itibarıyla, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inanıyorum. Ancak fiyat istikrarı hedefimizde rakamlar daha endişe verici. Bu yaz enflasyon verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor."

Warsh ayrıca, yapay zekanın ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini Verimlilik ve İstihdam Çalışma Grubu aracılığıyla inceleyeceklerini ve "ileriye dönük yönlendirme" modelinin kullanım süresini doldurduğuna inandığını belirtti.

Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş - Fotoğraf: 5
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PİYASALARDA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Alış 6.907,88 TL | Satış 6.908,74 TL

Çeyrek Altın: Alış 11.088 TL | Satış 11.268 TL

Yarım Altın: Alış 22.210 TL | Satış 22.528 TL

Tam Altın: Alış 43.741 TL | Satış 43.642 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.212 TL | Satış 6.283 TL

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