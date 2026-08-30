Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş

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FED BAŞKANI KEVIN WARSH NE SÖYLEDİ?

Enflasyonun hedefe doğru ilerlememesi durumunda "yapacak işleri olduğunu" vurgulayan Fed Başkanı Kevin Warsh, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an itibarıyla, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inanıyorum. Ancak fiyat istikrarı hedefimizde rakamlar daha endişe verici. Bu yaz enflasyon verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor."

Warsh ayrıca, yapay zekanın ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini Verimlilik ve İstihdam Çalışma Grubu aracılığıyla inceleyeceklerini ve "ileriye dönük yönlendirme" modelinin kullanım süresini doldurduğuna inandığını belirtti.

