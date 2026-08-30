Altını olanlar dikkat! Fed açıklaması sonrası sert düşüş
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamaları piyasaları sarstı. Ons altın 10 Haziran'dan bu yana en sert günlük kaybını yaşarken 3 haftalık yükseliş serisi bitti. İşte gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezikte son fiyatlar!
Küresel piyasaların merakla beklediği Jackson Hole toplantısının ardından altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşandı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın toplantıda verdiği şahin mesajlar, ons altın tarafında hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yaşanan bu düşüş, altının 10 Haziran'dan bu yana kaydettiği en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.
ONS ALTINDA 3 HAFTALIK SERİ BOZULDU
Cuma gününe 4.656 dolar seviyesinden başlayan ons altın, seans içinde 4.688 dolara kadar yükselerek günün zirvesini test etti. Ancak gelen açıklamaların ardından satış baskısıyla karşılaşan ons altın, 150,70 dolarlık sert düşüşle 4.504,10 dolara indi ve üç haftadır devam eden yükseliş serisini noktaladı. Piyasalarda ons altın şu sıralarda 4.455,11 dolar seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor.
FAİZ BEKLENTİLERİ VE DOLAR BASKISI
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde değer kaybı kaydedildi. Piyasa analistlerine göre Fed’in Eylül ayında faiz artırma ihtimali zayıflarken, Aralık ayına kadar bir artış yapma olasılığı güç kazanıyor. Yüksek seyreden faiz oranları ve tahvil getirileri ile güçlenen dolar, faiz getirisi bulunmayan altının üzerinde baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor.
FED BAŞKANI KEVIN WARSH NE SÖYLEDİ?
Enflasyonun hedefe doğru ilerlememesi durumunda "yapacak işleri olduğunu" vurgulayan Fed Başkanı Kevin Warsh, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şu an itibarıyla, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inanıyorum. Ancak fiyat istikrarı hedefimizde rakamlar daha endişe verici. Bu yaz enflasyon verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor."
Warsh ayrıca, yapay zekanın ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini Verimlilik ve İstihdam Çalışma Grubu aracılığıyla inceleyeceklerini ve "ileriye dönük yönlendirme" modelinin kullanım süresini doldurduğuna inandığını belirtti.
PİYASALARDA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: Alış 6.907,88 TL | Satış 6.908,74 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.088 TL | Satış 11.268 TL
Yarım Altın: Alış 22.210 TL | Satış 22.528 TL
Tam Altın: Alış 43.741 TL | Satış 43.642 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.212 TL | Satış 6.283 TL