ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından emtia piyasalarında hareketlilik yaşandı. Rekor üstüne rekor kırarak kapattığı geçtiğimiz yılı, bu yılın ilk ayında da tarihi zirveleri yenileyerek süsleyen altın ve gümüşte düşüşe neden oldu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrası yeni haftada denge arayışlarını sürdüren altın, güçlü ataklarla yukarı yönlü eğilimini devam ettirdi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yaşanan düşüş ve ardından gelen atakları alım fırsatı ve rekor hedefi üzerinden değerlendirdi.

5'Lİ REKOR TARİHİNİ VERDİ

Daha önce yaptığı değerlendirmelerde altın ve gümüşü işaret ederek 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak adlandıran İslam Memiş, geçen haftaki düşüşle piyasada ciddi bir kaos yaşandığını belirterek ons altında kısa vadede 4.950 - 5.050 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini, yıl sonu için 5.600 - 5.800 dolar beklentisinin sürdüğünü söylemişti.

Ons altında beklentisinin gelmesi durumunda gram altında "5'li rekor" görüleceğini de ifade eden Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 10 bin lirayı görerek 5 haneli tutarı yakalayacağını ifade etmişti.

Yeni haftada toplarlanma atakları yapan altın için o tahminin güncel olduğunu belirten Memiş, yaşanan geri çekilmelerin panik yapmayıp ve sabırla bekleyen yatırımcılar tarafında yeni bir alım fırsatı doğurduğunu söyledi.

ALTINDA ALIM FIRSATINI AÇIKLADI

Sabah'ın haberine göre, yatırımcıların kayıp yaşamaması için uyarılarda da bulunan İslam Memiş, altında alım fırsatını “7 bin lira seviyesinin altındaki her hareketi alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Yıl sonu için gram altın tarafında 10 bin lira hedefim korunuyor” diyerek açıkladı.

Gümüş cephesinde ise daha temkinli olunması gerektiğine dikkat çeken Memiş, son dönemde yaşanan sert geri çekilmelerin altına kıyasla gümüşte daha hızlı gerçekleştiğini belirtti.

Son iki aydır yatırımcıları uyardığını ifade eden Memiş, “Gaza gelmeyin. Bu yıl gümüş yılı değil. 2025 için gümüşü şampiyon ilan etmiştik ancak 2026’da tablo farklı” değerlendirmesinde bulundu.

Sert düşmüştü: Altın ve gümüşte yeni trend belli oldu

2026 yılının hem altın hem de gümüş yatırımcıları açısından zorlu geçebileceğini söyleyen Memiş, bu süreçte asıl önceliğin kazançtan ziyade mevcut varlıkları korumak olması gerektiğini vurguladı. “Bu yıl varlıkları korumak daha önemli. Elinizdekini kaptırmayın, sahip çıkın” ifadelerini kullandı.