Altın zirveden inmiyor!

Yayınlanma:
Altın fiyatları haftalardır rekor üstüne rekor kırarak zirveye yerleşti. Altın bu zirveden inmezken hem içeride hem dışarıda kritik eşikler altının daha da yükseleceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Altın fiyatları zirvedeki seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz iki hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın arkada ara ara düşüş gösterse de rekorsuz ancak zirvede kaldı.

Altın fiyatları içeride ve dışarıda yaşanan kritik gelişmelerin etkisinde hareketliliğini sürdürüyor.

İçeride, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından başlayan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'de değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulandı. Dışarıda ise bir yandan ABD enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi diğer yandan Fed'in faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fed'in 17 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. İçeride CHP Kurultay davası piyasaların odağına oturdu. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın yüksek seyrini sürdürüyor.

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Gram altın 4 bin 898 liraya çıkarak yeni rekor kırmıştı.

15 Eylül Pazartesi gününe ait altın fiyatları şu şekilde...

Gram altın % 0,01

ALIŞ(TL) 4.845,87

SATIŞ(TL) 4.846,34

Çeyrek Altın % 0,25

ALIŞ(TL) 8.012,00

SATIŞ(TL) 8.081,00

Altın (ONS) % -0,02

ALIŞ($) 3.642,47

SATIŞ($) 3.642,92

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

