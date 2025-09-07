Altın uçtu gitti tahminciler ardından bakakaldı

Altın uçtu gitti tahminciler ardından bakakaldı
Yayınlanma:
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, gram altın 4 bin 800 liraya dayandı. Gram altın son bir haftada 300 lira değerlendi. Altının geldiği seviye ise tahminleri çoktan aştı geçti.

Haftanın hiçbir gününü rekorsuz geçirmeyen altın fiyatlarında, gram altın 3 ayın en iyi performanısını sergilerken ons altın zirveden inmek bilmedi. Alım satım yapacaklar ve yatırımcıla altında rotanın yukarı mı aşağı mı yoksa sabit mi olacağını merak ediyor.

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yakın zamanda yaptığı değerlendirmede gram altın için yeni hedef noktasının 4 bin 650 lira olacağını söylemişti. Ancak gram altın bu seviyeyi çoktan geçti.

Altın fiyatları şimdiye kadar, hem Fed'in bu ay açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisi hem ABD verilerine bağlı olarak yüksek seyretti. Belirsizlik ortamında altın güvenli liman konumunu yeniden test ederek sağlamasını aldı.

Piyasaların odaklandığı ve altındaki yükselişte etkili olan verilerden biri olan ABD tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz cuma günü açıklandı. Kritik ekonomik veri beklentinin çok altında geldi. Veri sonrası piyasalar yükseliş öncesinde altında yukarı yönlü hareketlilik sürerken, yatırımcıların yeni rekorlar gelip gelmeyeceğine dair soru işaretleri de cevap bulmuş oldu.

Altın fiyatları adeta coştu. Ons altında yüzde 1,19'luk artış kaydedilirken gram altında bu oran daha yüksek oldu.

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın % 1,85

ALIŞ(TL) 4.789,97

SATIŞ(TL) 4.793,21

Çeyrek Altın % 1,68

ALIŞ(TL) 7.788,00

SATIŞ(TL) 7.854,00

Altın (ONS) % 1,19

ALIŞ($) 3.587,06

SATIŞ($) 3.587,58

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Ekonomi
Yurt dışı tatili borçla yapılmış! Kart harcamaları ortaya çıktı
Yurt dışı tatili borçla yapılmış! Kart harcamaları ortaya çıktı
Dolar TL ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru
Dolar TL ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru