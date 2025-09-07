Altın uçtu gitti tahminciler ardından bakakaldı

Haftanın hiçbir gününü rekorsuz geçirmeyen altın fiyatlarında, gram altın 3 ayın en iyi performanısını sergilerken ons altın zirveden inmek bilmedi. Alım satım yapacaklar ve yatırımcıla altında rotanın yukarı mı aşağı mı yoksa sabit mi olacağını merak ediyor.

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yakın zamanda yaptığı değerlendirmede gram altın için yeni hedef noktasının 4 bin 650 lira olacağını söylemişti. Ancak gram altın bu seviyeyi çoktan geçti.

Altın fiyatları şimdiye kadar, hem Fed'in bu ay açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisi hem ABD verilerine bağlı olarak yüksek seyretti. Belirsizlik ortamında altın güvenli liman konumunu yeniden test ederek sağlamasını aldı.

Piyasaların odaklandığı ve altındaki yükselişte etkili olan verilerden biri olan ABD tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz cuma günü açıklandı. Kritik ekonomik veri beklentinin çok altında geldi. Veri sonrası piyasalar yükseliş öncesinde altında yukarı yönlü hareketlilik sürerken, yatırımcıların yeni rekorlar gelip gelmeyeceğine dair soru işaretleri de cevap bulmuş oldu.

Altın fiyatları adeta coştu. Ons altında yüzde 1,19'luk artış kaydedilirken gram altında bu oran daha yüksek oldu.

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın % 1,85

ALIŞ(TL) 4.789,97

SATIŞ(TL) 4.793,21

Çeyrek Altın % 1,68

ALIŞ(TL) 7.788,00

SATIŞ(TL) 7.854,00

Altın (ONS) % 1,19

ALIŞ($) 3.587,06

SATIŞ($) 3.587,58