Altın fiyatları yükselecek mi? Gün verdi!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin yüksek seyretmesi, kıymetli metal piyasalarında sert yükselişlere yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı bugün 3.508,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalar, Fed'in bu ay alacağı faiz kararı başta olmak üzere merkez bankalarının para politikası adımlarına odaklanmış durumda. Para piyasası fiyatlamalarına göre, Fed'in eylülde %88 olasılıkla faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasa ayrıca 2025'in bitimine kadar Fed'den iki kez faiz indirimi bekliyor.

Fed üzerindeki bu beklentiler ve dolar endeksindeki zayıflama, altın ve diğer kıymetli metallerin değer kazanmasına zemin hazırladı.

KIYMETLİ METALLER REKOR KIRIYOR

Altının onsu: 3.508,9 dolarla rekor tazeledi.

Gümüşün ons fiyatı: 40,86 dolara yükselerek 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Platinin onsu: Son üç işlem günündeki yükselişini sürdürerek 1.426 dolara ulaştı.

Paladyumun onsu: Dünü %2,2 artışla 1.139 dolarda kapattı, bugün %0,1 düşüşle 1.137 dolardan işlem görüyor.

İNCEKARA: “ZAYIF VERİLER METALLERİ DESTEKLEYEBİLİR”

AA'ya konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, altın ve gümüşteki yükselişin temelinde kırılan direnç seviyeleri ve faiz indirimi beklentisinin yattığını belirtti. İncekara, “Zayıf tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir” diyerek, cuma günü açıklanacak istihdam verilerine dikkat çekti.

İncekara’nın açıklamalarından satır başları:

Gümüş yılbaşından bu yana %40 prim yaptı.

Paladyum ve platindeki artış da dikkat çekici.

ABD Temyiz Mahkemesi'nin Trump tarifelerini 'yasa dışı' ilan etmesi, dolar üzerinde baskı oluşturarak altının yükselişini destekledi.

GÜMÜŞTE ENERJİ SANAYİ TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Gümüşün sadece yatırım aracı değil, endüstride yoğun kullanılan bir metal olduğunun altını çizen İncekara, arz-talep dengesine vurgu yaptı:

Beş yıldır gümüşte arz açığı yaşanıyor.

Borsa yatırım fonları tarafında gümüşe olan talep yüksek.

İngiltere’deki metal stoklarının tükenmesi, gümüş fiyatlarını yukarı iten önemli bir unsur oldu.

ERGEZEN: “FAİZ İNDİRİMİ VE TARİFE BELİRSİZLİĞİ ALTINI BESLİYOR”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen ise faiz indirim beklentisinin kıymetli metaller üzerindeki etkilerine değindi. Ergezen’e göre:

Fed’in faiz indirmesi, dolar endeksini düşürüyor, bu da altın ve diğer metalleri yukarı taşıyor.

Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlik, piyasada risk primini artırarak altına olan talebi besliyor.

Ergezen, özellikle gümüşün öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Kıymetli metaller arasında liderliği gümüş almış gibi görünüyor. Ekonomik toparlanma beklentisi ve endüstriyel talep gümüşü ön plana çıkarıyor.”

Ergezen ayrıca altın-gümüş rasyosunun Nisan ayında 106 seviyesinden 85’e düştüğüne dikkat çekerek, gümüşe ciddi bir para akışı olduğunu ifade etti.