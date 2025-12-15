Alman otomobil devi 88 yıl sonra kapatma kararı aldı

Alman otomobil devi 88 yıl sonra kapatma kararı aldı
Yayınlanma:
Alman otomotiv devi Volkswagen, Dresden fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Şirket, böylece 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatmış olacak.

Alman otomobil devi Volkswagen, Avrupa pazarındaki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesi nedeniyle, 2024'te Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmıştı.

Anlaşma gereği, Dresden'de Volkswagen'in araç üretimi bu yılın sonuna kadar durdurulacaktı. Bu kapsamda, Volkswagen, yarın, Dresden tesisindeki araç üretimini durduracak. Böylece şirket, 88 yıllık tarihinde ilk defa Almanya'daki bir üretim tesisini kapatacak.

volkswagen-autos-autopark.jpg

160 MİLYAR AVROYU FİNANSE ETMESİ GEREKİYOR

Dresden fabrikasının kapatılması, zayıf Çin satışları ve Avrupa talebinin yanı sıra ABD gümrük vergilerinin bu ülkeye satışlara olan baskısı sebebiyle Volkswagen'in nakit akışı sorunu yaşamasının ardından geldi. Şirketin, gelecek 5 yılda yaklaşık 160 milyar avro tutarındaki yatırımları finanse etmesi gerekiyor.

volkswagen-autos.webp

Volkswagen'in Dresden fabrikası, 2002'de üretime başladığından bu yana 200 binden az araç üretti. Firma, Dresden fabrikasını, o dönemde şirketin yeteneklerini sergileyen bir "amiral gemisi" olarak konumlandırmıştı.

İlk olarak Phaeton, ardından ID.3 burada üretildi. Ancak, her iki model de Volkswagen'in başarısına katkıda bulunamadı.

Kaynak:AA

