Akaryakıtta tabela değişti: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları arz fazlası ve diplomatik hamlelerle gerilerken, Türkiye’de sürücüler zam duvarına çarpmaya devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki dünya genelindeki düşüşe rağmen, kur ve vergi yükü nedeniyle indirim bekleyen milyonların hayalleri suya düştü. Motorine gelen son 1 lira 8 kuruşluk zamla birlikte, ulaşım maliyetleri halkın belini bükmeye devam ediyor.

Sevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt piyasasında küresel ve yerel dinamikler arasındaki fark derinleşiyor. Dünya genelinde enerji maliyetlerinde düşüş gözlemlenirken, Türkiye’deki pompa fiyatları bu tabloya ters yönde ilerliyor.

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE AMA POMPADA TIK YOK

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin Venezuela hamlesi ve küresel arz fazlası beklentileriyle 64 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak bu düşüş, Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarına indirim olarak yansımıyor. Döviz kurundaki kronik hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları, küresel piyasalardaki rahatlamayı emerek halkın cebine ek yük olarak dönüyor.

MOTORİNDE İNDİRİM SEVİNCİ KURSAKTA KALDI

Motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde yaşanan sınırlı rahatlama kısa sürdü. 10 Ocak Cumartesi günü uygulanan 80 kuruşluk indirimin üzerinden çok geçmeden, tabela yeniden değişti. Mazotun litre fiyatına dün (14 Ocak) yansıyan 1 lira 8 kuruşluk artış, nakliyeciden çiftçiye, özel araç sahibinden toplu taşıma kullanan milyonlara kadar her kesimi etkiledi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

15 Ocak 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL

Motorin litre fiyatı: 54.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.02 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 56.14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL