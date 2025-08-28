ABD'li çip üreticisinin geliri dudak uçuklattı

California merkezli çip üreticisi Nvidia, üç aylık dönemde gelirini yıllık bazda yüzde 56 artırarak 46,7 milyar dolara çıkardı ve piyasa beklentilerini aştı.

Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 27 Temmuz'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 56 artarak 46,7 milyar dolara ulaştı.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 6 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 30 milyar dolar gelir elde etmişti. Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 54 milyar dolar olarak açıkladı.

Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin biraz altında kaldı.

Şirketin bilançosunda, ikinci çeyrekte Çin merkezli müşterilere H20 çipi satışı yapılmadığı bildirildi.

ŞİRKETİN KARI YÜZDE 59 ARTTI

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 59 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı, geçen mali yılın aynı döneminde 16,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 67 sentten 1,08 dolara çıktı. Şirketin karı, söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

HİSSE GERİ ALIM YETKİSİNİ 60 MİLYAR DOLAR ARTIRDI

Ayrıca bilançoda, NVIDIA Yönetim Kurulu'nun süresiz geçerli olacak şekilde hisse geri alım yetkisini 60 milyar dolar daha artırma kararı aldığı aktarıldı.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zeka yarışının başladığını ve şirketin en yeni yapay zeka çipi Blackwell'in bu yarışın merkezinde olduğunu ifade etti.

Kaynak:AA

