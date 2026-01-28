ABD borsasında bir yanda rekor diğer yanda düşüş

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararı beklentisiyle karışık bir seyirle günü tamamladı.

DOW JONES DÜŞTÜ, S&P 500 REKOR KIRDI

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,83 değer kaybederek 49.003,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,41 artışla 6.978,60 puana çıkarak kapanış rekorunu tazeledi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi yüzde 0,91 yükselişle 23.817,10 puana ulaştı.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'in faiz kararını beklemeye alacağını ifade etti. Sonola, "İstihdamın yeniden zayıfladığına veya enflasyonun yeniden hızlanmayacağına dair işaretler görülene kadar para politikası muhtemelen daha uzun süre sıkı kalacak" diyerek 2026 yılı boyunca toplamda iki faiz indirimi beklediklerini aktardı.

ŞİRKET BİLANÇOLARI PİYASAYI ETKİLEDİ

General Motors'un beklentileri aşan karı ve 6 milyar dolarlık hisse geri alım planı, hisselerini yüzde 9 yükseltti. American Airlines'ın beklentilerin altındaki gelir ve karına rağmen güçlü büyüme tahmini, hisselerinde yüzde 7'lik düşüşü engelleyemedi. Boeing hisseleri, olumlu gelir rakamlarına karşın yüzde 1,6 geriledi.

SAĞLIK SİGORTA HİSSELERİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

ABD hükümetinin sigorta şirketlerine yapılacak ödemelerdeki artış oranını düşük tutma önerisi, sektör hisselerini sert şekilde etkiledi. CVS Health hisseleri yüzde 14, UnitedHealth hisseleri yaklaşık yüzde 20 ve Humana hisseleri yüzde 21 değer kaybetti.

KONUT FİYATLARI VE TÜKETİCİ GÜVENİ

S&P CoreLogic Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,4 arttı. Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler, hükümetin olası kapanma riski ve ticaret gerilimlerinin piyasalar üzerindeki baskısını vurguladı.