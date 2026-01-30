ABD borsası karışık seyretti

New York borsası, Fed'in faiz kararı ve teknoloji hisselerine odaklanan şirket bilançolarının etkisiyle karışık bir seyirle kapandı; Dow Jones hafif yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq düştü.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ve önemli şirketlerin açıkladığı finansal sonuçların etkisiyle dengeli bir seyir izledi.

ENDEKSLER KARIŞIK SEYRETTİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 49.071,56 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 6.969,01 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,72'lik düşüşle 23.685,12 puana indi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, bir önceki gün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Banka, ekonomik faaliyetin "sağlam hızda" genişlediğini ancak enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini açıkladı. Başkan Jerome Powell, enflasyon ve istihdam risklerinin azaldığını ancak halen mevcut olduğunu belirtti.

TRUMP'TAN FED'E TEPKİ VE ADAY AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan Fed Başkanı Powell'ı "hiçbir gerekçe olmamasına rağmen" faiz indirimine gitmemekle eleştirdi. Kabine toplantısında yaptığı açıklamada ise Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını duyurdu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEN REAKSİYON

Microsoft, bulut büyümesinin yavaşlaması endişesiyle hisselerinde yüzde 10'luk kayıp yaşadı ve piyasa değeri yaklaşık 360 milyar dolar azaldı. Tesla hisseleri olumlu bilançoya rağmen yüzde 3'ten fazla gerilerken, Meta güçlü tahminlerle yüzde 10'un üzerinde, IBM ise yüzde 5 yükseldi. Amazon'un OpenAI'a büyük yatırım görüşmeleri haberi hisselerini hafif etkiledi.

MAKROEKONOMİK VERİLER

ABD'de, 24 Ocak'ı bitiren haftadaki ilk işsizlik başvuruları 209 bine indi. Kasım ayında aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara çıkan dış ticaret açığı, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde ihracat yüzde 3,6 azalırken, ithalat yüzde 5 arttı. Tarım dışı iş gücü verimliliği üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 yükseldi. Kasım ayı fabrika siparişleri de yüzde 2,7 artış kaydetti.

