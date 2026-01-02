2025 ‘te en zenginler daha da zenginleşti

Yayınlanma:
2025 yılında dünyanın en zengin insanlarının varlıkları rekor bir şekilde 2,2 trilyon dolar arttı. Büyüme faktörleri arasında, 2024'te Donald Trump'ın başkan seçilmesinin de katkısıyla güçlü hisse senedi, kripto para ve değerli metaller piyasaları yer aldı.

ABD dışındaki piyasalar da önemli bir büyüme kaydetti; FTSE 100 ve Hang Seng endeksleri sırasıyla %22 ve %29 oranında artış gösterdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2025 yılında dünyanın en zengin insanları varlıklarını rekor bir şekilde 2,2 trilyon dolar artırarak, en zengin 500 kişinin toplam net servetini 11,9 trilyon dolara çıkardı.

zengin-dolar-7vls-cover-qfej-cover.webp

2025 yılında dünyanın en zengin insanlarının varlıkları rekor bir şekilde 2,2 trilyon dolar arttı.

Bu artışın yaklaşık dörtte biri , aralarında Oracle şirketinin başkanı Larry Ellison, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Google'ın kurucu ortağı Larry Page ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bulunduğu sadece sekiz kişinin zenginleşmesinden kaynaklanıyor ; ancak katkıları geçen yıla göre daha düşük (%43).

En büyük kazananlar , 2025 yılında Oracle hisselerinin yükselişi ve yapay zeka altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde 57,7 milyar dolar zenginleşen Larry Ellison , ardından 190,3 milyar dolar artı servetiyle Elon Musk ve madencilik alanındaki iş kadını Gina Reinhart oldu; Reinhart ise cevher ve nadir toprak metallerine yaptığı yatırımlar sayesinde 12,6 milyar dolar daha zenginleşti.

omjk9kpturbxy8ymmq2ntrmymiwnzq1ytvmntvhnzvjmgu0ntg1nmvjny5qcgerkwlnaxya3gabotaf.webp

Büyüme, hisse senetleri, kripto paralar ve değerli metaller piyasalarındaki güçlü performanstan kaynaklandı ve Kasım 2024'te Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesi ek bir ivme kazandırdı.

Nisan ayında, gümrük vergilerinin sonuçlarından duyulan korku nedeniyle milyarderlerin servetinde pandemiden bu yana en büyük günlük kayıp kaydedildi ancak bu kısa süreli oldu ve genel sonuçları önemli ölçüde etkilemedi.

2025'teki genel kazanımlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmadı. S&P 500 endeksi 30 Aralık itibarıyla yıl başından bu yana %17'lik bir artış gösterirken, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %22 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi %29 yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

