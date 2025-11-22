Zelenskiden ABD’nin “barış” planına çarpıcı açıklama!

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla halka seslendi. Yaptığı konuşmada, Rusya ile devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla ABD tarafından sunulan ‘barış planı’ üzerine görüşlerini paylaşan Zelenski, planın 28 maddeden oluştuğunu ifade ederek “Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski var” dedi.

Söz konusu planın Ukrayna için zor şartlar barındırdığına dikkat çeken Zelenski, “Ya ağır 28 madde ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye dek görülen en zorlu kış ve daha fazla risk. Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir yaşam ve daha evvel iki kez saldırmış birine güvenmek” ifadelerine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Biz Ukrayna'nın avukatıyız

"UKRAYNALILARIN ONURU VE HÜRRİYETİ İÇİN"

Zelenski, sözlerinin devamında plan üzerinde çalışmaların devam edeceğini kaydederek "Gelecek hafta kolay geçmeyecek ve gündem yoğun olacak. Planın en az iki maddesinin yok sayılmaması adına 7 gün 24 saat mücadele vereceğim. Ukraynalıların onuru ve hürriyeti için. Zira her şeyin temelinde bu yatıyor; egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprağımız, halkımız ve Ukrayna'nın istikbali” dedi.

2019 yılında göreve başlarken ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacağına dair yemin ettiğini hatırlatan Zelenski, “Elbette çelikten yapılmışız ancak hiçbir metal, en sağlamı bile bu baskılara dayanamayabilir” sözlerini sarf etti.

“UKRAYNA’NIN ÇIKARLARI GÖZETİLMELİ”

ABD tarafına, plandaki maddelere karşılık farklı seçenekler önereceklerini belirten Ukrayna lideri, “Söylediğim her söze her gün sadık kalıyorum. Onlara asla ihanet etmem. Ukrayna'nın ulusal çıkarları gözetilmeli. Abartılı beyanlarda bulunmuyoruz. Amerika ve tüm ortaklarımızla sükunetle çalışacağız. Argümanlarımı sunacağım, ikna edeceğim, alternatifler getireceğim ama düşmana Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci baltaladığını, diplomasiye hazır olmadığını söylemesi için kesinlikle hiçbir koz vermeyeceğiz. Bu gerçekleşmeyecek” açıklamasında bulundu.

Zelenski, Ukrayna’nın neredeyse dört yıldır savunma halinde olduğunu anımsatarak "Binlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattını tutuyoruz ve halkımız her gece top atışlarına, füze, balistik füze ve İHA saldırılarına hedef oluyor” sözlerini sarf etti.





