Yunanistan ve İsrail Savunma Bakanları Atina’da görüştü: Gündem Türkiye

Yunanistan’ın başkenti Atina, Türkiye sınırlarını yakından ilgilendiren kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile İsrail Savunma Bakanı Israel Katz bir araya geldi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddesi ise Türkiye’nin bölgedeki artan askeri ve teknolojik kapasitesi oldu.

Görüşmede, 'Ankara'nın yükselen caydırıcılığına' karşı atılabilecek adımlar ve Türkiye'nin artan askeri gücüne karşı Yunanistan-İsrail savunma iş birliği masaya yatırıldı.

İSRAİL'DEN ATİNA'YA "TÜRKİYE KARŞITI" STRATEJİK ÇANTA

Yunan basını, İsrail’in bu ziyaret sırasında Yunanistan’a alelade bir teklif değil, kapsamlı bir stratejik paket sunduğunu yazdı. Yunanistan’da yayın yapan Nemesis haber sitesi, bu tehlikeli iş birliğini açıkça "İsrail, Türkiye karşıtı planlar ile Atina’ya geldi" başlığıyla duyurdu.

Görüşmenin perde arkasına ilişkin dikkat çekici detayların paylaşıldığı haberde, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı caydırıcılığını artırmayı hedeflediği öne sürüldü ve Bakan Katz’ın çantasında "kapsamlı bir stratejik teklif" ile Atina’ya geldiği vurgulandı.

F-35'LERE "TEL AVİV" AYARI: HEDEF TAARRUZ KAPASİTESİ

Haberde yer alan detaylara göre İsrail, Atina’ya İran saldırılarında bizzat kullanılan bazı Tel Aviv menşeli askeri teknolojileri teklif etti. Bu teknolojilerin, Yunanistan’ın envanterine katmaya hazırlandığı F-35 savaş uçaklarına entegre edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Bu hamleyle, söz konusu uçakların taarruz kabiliyetinin ve istihbarat toplama yeteneğinin artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Planın bir diğer parçası ise uçakların, yoğun elektromanyetik tehdit ortamında hayatta kalma kapasitelerinin güçlendirilmesi. Ayrıca uçaklara, RAMPAGE füzeleri ile SPICE güdüm kitlerinin tedarikinin de gündemde olduğu kaydedildi.

ANKARA'NIN BALİSTİK GÜCÜNE "LORA"LI PLANI

Görüşmenin en kritik başlıklarından biri ise LORA balistik füzeleri oldu. Yunan basını, Türkiye'nin yerli ve milli füze programını hedef alan bu hamleyi şu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi:

“Bu füzeler, stratejik derinlikte yüksek hassasiyetle vuruş yapabilme imkanı sunuyor ve gelişmekte olan Türk balistik füze programına doğrudan bir panzehir olarak değerlendiriliyor. İsrail, Yunanistan’ın yeterli sayıda füze ile ilgilenmesi halinde, ortak üretim dahil her seçeneği ilk etapta görüşmeye istekli görünüyor.”

TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇOK KATMANLI FÜZE KALKANI

Masadaki pazarlık sadece taarruz silahlarıyla sınırlı kalmadı; Türkiye'nin hava gücüne karşı bütüncül bir savunma hattı da gündemde. İnsansız hava araçları ve seyir füzelerinden balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesini kapsayan Davud Sapanı, Barak MX ve Spyder sistemleri ile gelecekte Arrow’un terminal safha balistik füze savunma sistemlerini içeren çok katmanlı bir hava savunma ve füze kalkanının masada olduğu aktarıldı.

Yunanistan’ın, ulusal hava savunmasını güçlendirme hedefi doğrultusunda bu paketin kritik unsurlarını imzalamaya çok yakın olduğu belirtildi.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE KALKAN VE KILIÇ" İTİRAFI

Haberde, PULS füze sistemleri ve geniş mühimmat paketine ilişkin sözleşmenin de kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedilirken, Türk SİHA'larına karşı geliştirilen iş birliği şu sözlerle anlatıldı:

“Bu iş birliği; İsrail’in insansız hava aracı karşıtı teknolojilerinin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki Türk İHA’larına ve insansız platform sürülerine karşı koymayı amaçlayan yerli Yunan çözümlerine (örneğin KENTAVROS) olası entegrasyonunu da kapsıyor. Bu çerçevede Tel Aviv–Atina hattında yakın bir iş birliği görülüyor.”

Haberin sonunda yapılan yorum ise bölgedeki kuşatmayı gözler önüne serdi:

“Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de artan nüfuzuna karşı Yunanistan ve İsrail’in önlem alması kaçınılmazdır. Ankara’ya karşı Tel Aviv ile birlikte Atina, Ege ve Doğu Akdeniz’de bir kalkan ve kılıç gibi hareket etmektedir.”