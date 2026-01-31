Resmi açıklamalarda fotoğrafların çekildiği yer ve zaman belirtilmezken, bazı karelerde Andrew olduğu değerlendirilen kişinin yerde uzanan bir kadın üzerine eğildiği ve kadına dokunduğu anlar görüldü.

GÖRÜNTÜLERİN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

DailyMail’in haberine göre, belgelerde fotoğrafların bağlamına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Bu durumun, Epstein dosyalarının büyük bölümünde görülen belirsizlikle örtüştüğü görüldü.

BELGELER PRENS ANDREW’UN EPSTEİN İLE BAĞLANTILARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Geçtiğimiz ay yayımlanan başka belgelerde de Prens Andrew’un birden fazla kadınla birlikte olduğu bir fotoğraf kamuoyuna yansımıştı. Aynı belgelerin, Andrew’un Kraliyet unvanlarını bırakmasının ardından da Epstein ile bağlantılarının sürdüğüne işaret eden e-posta yazışmalarını içerdiği ortaya çıktı. Yazışmalarda 2010’da Epstein’ın evinde planlanan bir davetin davetli listesi detaylandırılmıştı.

BELGELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SANSÜR UYGULANIYOR

ABD Adalet Bakanlığı, şimdiye kadar toplam 3,5 milyon sayfadan fazla belge, fotoğraf ve video yayınlandığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Todd Blanche, yayımlanan belgelerin büyük bölümünde kapsamlı sansür uygulandığını açıkladı. Sansürlenen içeriklerin; mağdurların kimlik bilgileri, tıbbi kayıtlar, çocuk istismarına ilişkin materyaller, devam eden soruşturmaları tehlikeye atabilecek bilgiler ile ölüm ve fiziksel şiddet unsurlarını kapsadığı belirtildi.

Blanche ayrıca, kadınların yüzlerinin Ghislaine Maxwell hariç bulanıklaştırıldığını, erkeklerin ise sansürlenmediğini ifade etti.

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve uluslararası fuhuş ağı kurmakla suçlanmış, 2019 yılında New York’taki cezaevinde tutuklu bulunurken hayatını kaybetmişti. Epstein’ın ölümü, başta ABD olmak üzere dünya çapında büyük yankı uyandırmış, soruşturmanın kapsamı ve karıştığı üst düzey isimler uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Prens Andrew’un adı, Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle daha önce de defalarca kamuoyunda gündeme gelmişti. Hakkındaki iddiaları her zaman reddeden Andrew, söz konusu suçlamaların kendisiyle ilgisi olmadığını ve tüm suçlamaları kabul etmediğini ifade etmişti. Bu durum, kamuoyunda tartışmaları sürdürürken, özellikle yayımlanan belgeler ve fotoğraflar ile birlikte Prens Andrew’un Epstein ağıyla ilişkisine dair şüphelerin yeniden tartışılmasına yol açtı.