Yemen'de ortalık karışıyor: BAE destekli konsey bağımsızlık girişimini açıkladı Riyad diyalog çağrısı yaptı

Suudi Arabistan, Yemen'in güneyindeki grupları Riyad'da diyalog toplantısına davet etti. Bu çağrı, hava saldırıları ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (STC) bağımsızlık planlarının ardından geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki son gelişmelerin ardından önemli bir adım attı. Bakanlık, bu gece yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki tüm grupları Riyad'da düzenlenecek bir diyalog toplantısına katılmaya çağırdı.

RİYAD'TAN DİYALOG ÇAĞRISI

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Güney meselesine adil çözümler bulmak için tüm güneyli grupları bir araya getirecek kapsamlı bir konferansın Riyad'da düzenlenmesi" istendi. Riyad yönetimi, bu görüşmelere Yemen hükümetinin de davet edildiğini duyurdu.

BAĞIMSIZLIK HAMLESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Davet, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (STC) bağımsızlık ilan etme ve ayrı bir devlet kurma yönündeki baskılarını artırmasının ardından geldi. STC son haftalarda geniş topraklar ele geçirdi ve güneyde bir devlet kurmak için iki yıllık bir geçiş süreci planını açıkladı.

BAE askerlerinin Yemen'den tamamen çekildiğini duyurduBAE askerlerinin Yemen'den tamamen çekildiğini duyurdu

Koalisyon ortakları birbirine düştü! Riyad ile Abu Dabi’nin Yemen çekişmesiKoalisyon ortakları birbirine düştü! Riyad ile Abu Dabi’nin Yemen çekişmesi

YEMEN HÜKÜMETİ BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMİNİ REDDETTİ

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Ayderus ez-Zübeydi'nin "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurmasının hukuki bir değeri olmadığını ve meşru yönetime karşı bir isyan niteliği taşıdığını bildirdi.

HAVA SALDIRILARINDA KAYIPLAR

Cuma günü, Suudi önderliğindeki koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırılarında, ayrılıkçılara göre 20 kişi hayatını kaybetti. Koalisyon, 2015 yılında Husileri Yemen'in kuzeyinden çıkarmak amacıyla kurulmuştu.

RİYAD VE ABU DABİ GERİLİMİ

Suudi Arabistan ve BAE, yıllardır Yemen hükümeti kontrolündeki bölgelerdeki çeşitli grupları destekleyerek iç savaşa müdahil oldu. Ancak on yılı aşkın savaşın ardından Husiler kuzeyde konumunu korurken, Suudi ve BAE destekli gruplar güneyde birbirleriyle çatışıyor. STC'nin ayrılıkçı girişimi, Yemen'in fiilen ikiye bölünme riskini beraberinde getiriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

