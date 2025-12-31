Villanın bahçesine düşen araçtan fırlayan kadın sürücü havuza uçtu

ABD'nin Nevala eyaletinde kontrolden çıkan bir araç, bir evin bahçesinde daldı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken sürücüs yüzme havuzuna fırlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın yüksek hızla havalanıp havuzun içine çarptığı görüldü.

EV SAHİBİ YARDIMINA KOŞTU

Kaza sırasında araç havada takla atıp dönerken, evin çatısına çarparak çökmesine neden oldu. Sürücü, bu şiddetli çarpışmanın ardından havuza düştü. O sırada dışarıda olan ev sahipleri, sürücüyü havuzdan çıkarmak için yardımına koştu.

Ev sahibi Cletis Reed, FOX 5’e verdiği röportajda, korkunç bir gürültü duyduğunu ve bunu “yük treni gibi” olarak tarif etti. Reed, “Sokağa bir şey olduğunu düşündüm ve dışarı çıktığımda tüm arka bahçemin yok olduğunu gördüm” dedi. Reed, “Ters döndü, suyun altına kaydı. Onu çıkardık, Hem kendisi hem biz çok şanslıydık” diye ekledi.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARDILAR

Kaza raporuna göre, sürücünün kazadan önce aşırı hız yaptığı ve bir blok duvara çarptıktan sonra havada dönerken fırlayarak havuza düştü belirtildi. Aracın vinç yardımıyla havuzdan çıkarıldığı ifade edildi.