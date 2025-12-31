Villanın bahçesine düşen araçtan fırlayan kadın sürücü havuza uçtu

Villanın bahçesine düşen araçtan fırlayan kadın sürücü havuza uçtu
Yayınlanma:
Nevada’da kontrolden çıkan bir araç evin bahçesine daldı, sürücü havuza fırladı. Paniğe neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Nevala eyaletinde kontrolden çıkan bir araç, bir evin bahçesinde daldı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken sürücüs yüzme havuzuna fırlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın yüksek hızla havalanıp havuzun içine çarptığı görüldü.

EV SAHİBİ YARDIMINA KOŞTU

Kaza sırasında araç havada takla atıp dönerken, evin çatısına çarparak çökmesine neden oldu. Sürücü, bu şiddetli çarpışmanın ardından havuza düştü. O sırada dışarıda olan ev sahipleri, sürücüyü havuzdan çıkarmak için yardımına koştu.

nevada-kaza.png

Ev sahibi Cletis Reed, FOX 5’e verdiği röportajda, korkunç bir gürültü duyduğunu ve bunu “yük treni gibi” olarak tarif etti. Reed, “Sokağa bir şey olduğunu düşündüm ve dışarı çıktığımda tüm arka bahçemin yok olduğunu gördüm” dedi. Reed, “Ters döndü, suyun altına kaydı. Onu çıkardık, Hem kendisi hem biz çok şanslıydık” diye ekledi.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARDILAR

Kaza raporuna göre, sürücünün kazadan önce aşırı hız yaptığı ve bir blok duvara çarptıktan sonra havada dönerken fırlayarak havuza düştü belirtildi. Aracın vinç yardımıyla havuzdan çıkarıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Dünya
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İran yönetiminden enflasyon eylemleri açıklaması: 'Kabul ediyoruz sabırla dinleyeceğiz'
İran yönetiminden enflasyon eylemleri açıklaması: 'Kabul ediyoruz sabırla dinleyeceğiz'