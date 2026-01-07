Venezuela’da üst düzey komutan görevden alındı!

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından, ülkede güvenlik ve siyasi yapıda kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) ve Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanı Tümgeneral Javier Marcano Tábata görevden alındı.

Görevden alma kararı, Maduro’nun yerine geçici devlet başkanı olarak görevi devralan Delcy Rodríguez’in, güvenlik kurumları üzerindeki denetimini güçlendirme hamlesi olarak yorumlanıyor. Marcano Tábata, askerî karşı istihbarat teşkilatı DGCIM ile Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanlığı görevlerini yürütüyordu.

YERİNE ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Yerel ve bölgesel basının aktardığına, Marcano Tábata’nın yerine, geçmişte Maduro döneminde de üst düzey güvenlik görevlerinde bulunmuş olan Gustavo Enrique González López atandı. Atamanın, Rodríguez’in kontrolü yeniden tesis etme ve güvenlik aygıtını yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.