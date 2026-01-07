Venezuela’da üst düzey komutan görevden alındı!

Venezuela’da üst düzey komutan görevden alındı!
Yayınlanma:
Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından, orduda üst düzey değişikliğe gidildi. Tümgeneral Javier Marcano Tábata görevden alındı, yerine Gustavo Enrique González López atandı.

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından, ülkede güvenlik ve siyasi yapıda kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) ve Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanı Tümgeneral Javier Marcano Tábata görevden alındı.

Maduro kaçırılırken 32 asker öldü! Küba kimliklerini açıkladıMaduro kaçırılırken 32 asker öldü! Küba kimliklerini açıkladı

Görevden alma kararı, Maduro’nun yerine geçici devlet başkanı olarak görevi devralan Delcy Rodríguez’in, güvenlik kurumları üzerindeki denetimini güçlendirme hamlesi olarak yorumlanıyor. Marcano Tábata, askerî karşı istihbarat teşkilatı DGCIM ile Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanlığı görevlerini yürütüyordu.

YERİNE ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Yerel ve bölgesel basının aktardığına, Marcano Tábata’nın yerine, geçmişte Maduro döneminde de üst düzey güvenlik görevlerinde bulunmuş olan Gustavo Enrique González López atandı. Atamanın, Rodríguez’in kontrolü yeniden tesis etme ve güvenlik aygıtını yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Dünya
Rekor fiyata satıldı! Denizden çıktı tam tamına 243 kilo
Rekor fiyata satıldı! Denizden çıktı tam tamına 243 kilo
Deniz Gezmiş'i takip etmişti: Eski CIA ajanı Ames cezaevinde hayatını kaybetti
Deniz Gezmiş'i takip etmişti: Eski CIA ajanı Ames cezaevinde hayatını kaybetti
Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi!
Venezuela'da 7 günlük yas ilan edildi!