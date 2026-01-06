Venezuela darbesini eleştiren kadın canlı yayında gözaltına alındı

Kendisini 'Özgürlükler ülkesi' olarak lanse eden ABD'de Venezuela'ya yapılan darbe ile devlet başkanı Maduro'nun esir alınması dünyanın farklı noktalarında olduğu gibi ABD'nin birçok kent meydanında protesto edilmeye devam ediyor.

Son olarak düzenlenen bir protestoda, gösterileri organize eden Jessica Plichta isimli bir kadın, yerel televizyon kanalı WZZM kanalına röportaj verdiği esnada polisler tarafından anında yakalanarak tutuklandı.

ABD’de bir okul öncesi öğretmeni olan 22 yaşındaki Plichta, Michigan eyaletinin Grand Rapids kentinde düzenlenen savaş karşıtı protestoda 'yolu kapatma' ve 'yasal emre uymama' suçları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

GÖSTERİCİLER KENDİSİ İÇİN PROTESTO YAPTIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Polisler tarafından canlı yayında tutuklanan Plichta, yaklaşık üç saat gözaltında kalmasının ardından diğer protestocuların serbest bırakılması için toplanması ile serbest bırakıldı. Plichta, yaklaşık 200 kişilik eylemde sadece kendisinin gözaltına alındığını belirterek, "Venezuela hakkındaki görüşlerimi dile getirdiğim bir röportajın ardından tutuklanmam tesadüf değil," dedi.

"GÖZALTI SÜRECİNDE EŞYALARIM MAHVEDİLDİ"

Yaşadığı süreci detaylandıran Plichta, "Beni polis arabasına bindirdiler ve olay çıkardığımı söyledikleri için başka bir yere götürdüler. İkinci bir noktada beni arabadan indirdiler. Polis arabasının üzerine eğilmemi istediler, üstümü aradılar ve eşyalarımı mahvettiler. Sonra emniyet kemerimi bağlamadan beni tekrar polis arabasına bindirip Kent County hapishanesine götürdüler" dedi.

Plichta, hapishanedeki işlemlerin bir süre devam ettiğini ve serbest bırakılmadan önce yaklaşık üç saat boyunca bekleme alanında tutulduğunu belirtti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM AMA ŞAŞIRMADIM"

Plichta, yaşadıklarıyla ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi: "İnsanların, giderek artan şiddetle dolu bir dünyada protesto hakkını kullandığı bir dönemde, polisin size karşı çalışması sarsıcı bir durum. Ama bu hiç şaşırtıcı değil. Son birkaç yıldır Filistin yanlısı protestocuların başına da bunun geldiğini gördüm. Şaşırmadım, sadece hayal kırıklığına uğradım."

Plichta ayrıca, yolculuk boyunca sessiz kalmayı tercih etmesine rağmen Grand Rapids Polis Departmanı (GRPD) memurlarının kendisine sürekli sorular sorduğunu iddia etti.

"Şaşırdım, çünkü Detroit'te genellikle çok daha fazla insanın katıldığı ve polis varlığının neredeyse hiç olmadığı yürüyüşler ve mitingler düzenleniyor" diyen Plichta, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak biz Grand Rapids'te bunu yaptığımızda böyle bir tırmanış yaşanıyor. Sanki Michigan'da protesto yapmanın yasa dışı olduğu tek şehir neden Grand Rapids gibi görünüyor? Bu ülkede protesto yapmanın bizim kutsal hakkımız olduğuna inanıyorum ve biz aile dostu protestolar düzenliyoruz."