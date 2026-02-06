Uzaydan gelecek fotoğraflara hazır olun: Astronotlar telefon götürecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların uzay görevlerinde kişisel akıllı telefon taşımalarına izin verdi.

Kurumun yeni yöneticisi Jared Isaacman, uygulamanın ilk olarak Crew-12 ve Artemis II görevleri kapsamında hayata geçirileceğini duyurdu.

Alınan kararla birlikte astronotlar, uzay görevlerinde iPhone ya da Android tabanlı kişisel akıllı telefonlarını yanlarında götürebilecek.

NASA 4 kişilik ekibi Ay’a gönderiyor: Ayak basmayacaklar

ASTRONOTLAR TELEFONLARI NE İÇİN KULLANACAK?

Isaacman, X hesabından yaptığı açıklamada, astronotların bu cihazları hangi amaçlarla kullanabileceğine ilişkin bilgi verdi. Isaacman, ekiplerin aileleri için özel anları kaydedebileceğini, Dünya ile ilham verici fotoğraf ve videolar paylaşabilecek araçlara sahip olacağını belirtti.

NASA yetkilileri, astronotların kişisel akıllı telefon kullanımıyla ilgili uygulamanın görev güvenliği ve tüm operasyonel kurallarla uyumlu şekilde yürütüleceğini vurguluyor.

ARTEMIS II GÖREVİ ERTELENDİ

NASA, Ay’a dönüş programının önemli adımlarından biri olan Artemis II görevini kısa süre önce ertelemişti. Görevin, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yapılan testlerde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle mart ayına alındığı açıklandı.

Ertelenmenin arkasında, Space Launch System (SLS) roketi için gerçekleştirilen yakıt testlerinde tespit edilen hidrojen sızıntısı yer aldı. Roket ile fırlatma platformu arasındaki bağlantı noktasında sızıntı tespit edilmesi üzerine kurum, kalkışı yaklaşık bir ay erteleme kararı aldı.

AY YOLCULUĞUNA ÇIKACAK ASTRONOT EKİBİ BELLİ OLDU

Artemis II kapsamında Ay yolculuğuna çıkacak astronot kadrosu daha önce açıklanmıştı. Görevde Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen ve Christina Hammock Koch’un yer alacak.

Artemis II, insanlı Ay görevlerine dönüş sürecinde kritik bir aşama olarak görülüyor. Astronotlara tanınan akıllı telefon izni ise NASA’nın uzay görevlerinde iletişimi güçlendirmeyi ve kişisel deneyim alanını genişletmeyi hedefleyen yeni bakış açısının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.