Ünlü otomotiv fabrikası kapanıyor: İşçiler 45 maaş ikramiye alacak

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Şirket, yatırım planı doğrultusunda Ekim 2024’te Sorocaba’daki ikinci üretim tesisinin inşasına başladı. Kademeli şekilde uygulanacak projede, 2026 yılına kadar 5 milyar Brezilya reali, 2030’a kadar ise toplam 6 milyar real yatırım yapılması öngörülüyor. Bu kaynakla iki yeni hibrit-flex modelin üretime alınması ve Porto Feliz fabrikasının kapasitesinin artırılması planlanıyor.