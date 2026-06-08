Ünlü otomotiv fabrikası kapanıyor: İşçiler 45 maaş ikramiye alacak
Otomotiv devi Toyota, Brezilya’daki ilk üretim tesisi olan Indaiatuba fabrikasını kapatarak Corolla Sedan modelinin üretimini Sorocaba sanayi kompleksine taşıyacak. Tesisten ayrılmayı tercih eden personele 45 maaş ikramiye verilecek.
Otomotiv devi Toyota, Brezilya’da Sao Paulo eyaletinde bulunan ve 1998 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Indaiatuba fabrikasındaki üretimi 30 Haziran 2026 tarihinde sonlandıracak.
Kapatılacak olan fabrikadan ayrılmayı seçen işçilere 45 maaşlık ikramiye verilecek.
Yaklaşık bin 500 kişiye doğrudan iş imkanı sunan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla aracın üretildiği fabrikanın kapatılacağı bildirildi. Kararın, şirketin üretim faaliyetlerini tek bir lokasyonda birleştirmeyi hedefleyen yeniden yapılanma planı kapsamında alındığı belirtildi.
COROLLA SEDAN ÜRETİMİ SOROCABA’YA TAŞINACAK
Kapanma kararı sonrası Corolla Sedan modelinin üretimi Sorocaba’daki tesise taşınacak.
Şirket, bu süreçte mülki pazardaki Corolla Sedan imalatının kesintiye uğramayacağını aktardı.
BREZİLYA PAZARINDAN ÇEKİLMİYOR
Toyota, Indaituba fabrikasını kapatmasına rağmen Brezilya pazarından çekilmeyeceğini ve aksine faaliyetlerini artıracağını açıkladı.
Şirket, 2030 yılına kadar devam edecek olan 11 milyar Brezilya Reali tutarındaki yatırım planını sürdürüyor.
Şirket, yatırım planı doğrultusunda Ekim 2024’te Sorocaba’daki ikinci üretim tesisinin inşasına başladı. Kademeli şekilde uygulanacak projede, 2026 yılına kadar 5 milyar Brezilya reali, 2030’a kadar ise toplam 6 milyar real yatırım yapılması öngörülüyor. Bu kaynakla iki yeni hibrit-flex modelin üretime alınması ve Porto Feliz fabrikasının kapasitesinin artırılması planlanıyor.
İŞÇİLER 45 MAAŞ İKRAMİYE ALACAK
Kapatma kararının ardından 2024 yılında gerçekleştirilen grevler ve Metal İşçileri Sendikası ile yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan protokol kapsamında çalışanlara Sorocaba tesisine geçiş yapma ya da gönüllü olarak işten ayrılma seçenekleri sunuldu.
Tesisten ayrılmayı tercih eden personele 45 aylık ücret karşılığında tazminat verilmesi kararlaştırılırken, ek iş güvencesi düzenlemeleri ve sosyal haklar da koruma altına alındı. Toyota ise tesisler arasındaki geçiş sürecinde tek taraflı işten çıkarma uygulanmayacağını ve önceliğin çalışanları yeni organizasyon yapısına dahil etmek olduğunu açıkladı.