Türkiye ve 7 ülkeden Gazze için acil çağrı
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülke, Gazze Şeridi'nde "kötüleşen hava koşullarının insani krizi derinleştirdiği" uyarısında bulunarak, uluslararası toplumu İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Katar ve Mısır tarafından yayımlanan ortak metinde, Gazze’deki şiddetli yağış, fırtına ve dondurucu soğukların durumu tahammül edilemez hale getirdiği vurgulandı. Yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş sivilin yetersiz barınaklarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekilen açıklamada; su basan kampların, yıkılan binaların ve aşırı soğukların özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar arasında salgın hastalık riskini ve hayati tehlikeyi artırdığı ifade edildi.

İSRAİL ÜZERİNDE BASKI VE KISITLAMALARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını hatırlatan sekiz ülke, İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirtti. Açıklamada; çadır, barınma malzemeleri, tıbbi yardım, temiz su ve yakıt girişindeki tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, Donald Trump'ın planında öngörüldüğü şekilde Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılması ve altyapı ile hastanelerin rehabilitasyonunun sağlanması gerektiği belirtildi.

"TRUMP'IN PLANINA VE BMGK KARARINA TAM DESTEK VERİYORUZ"

"Diplomatik çözüm haritasına" vurgu yapılan açıklamada, sekiz ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı ile "Başkan Trump'ın Kapsamlı Planı’na tam destek verdikleri" kaydedildi.

Açıklamada, bu planın başarıyla uygulanmasının, Gazze'deki savaşın sona ermesi, Filistin halkının acılarının dinmesi ve "Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkına giden yolda güvenilir bir zemin oluşturması açısından kritik olduğu" belirtildi.

Ayrıca "zorlu koşullar altında çalışan" BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve diğer uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çabalarını takdir edildiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu kuruluşların Gazze ve Batı Şeria'daki faaliyetlerini engelleme girişimlerinin "kabul edilemez olduğu" kaydedildi.

