ABD ve İsrail Gazze anlaşmasının ikinci aşaması için anlaştı iddiası

İsrail resmi televizyonu KAN tarafından duyurulan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD yönetimiyle varılan mutabakatların ardından ülkesine döndüğü belirtildi. Mutabakatın, İsrail tarafının daha önceki ihlalleri ve esir asker iddiaları nedeniyle sarkan takvimi yeniden canlandırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Özellikle 10 Ekim’de başlayan ilk aşamanın ardından yaşanan gecikmelerin, bu yeni uzlaşı ile aşılması hedefleniyor.

İKİNCİ AŞAMANIN İLK ADIMI: REFAH’TA SİLAHSIZ YENİ BİR ŞEHİR

Mutabakatın detaylarına göre ikinci aşama, İsrail’in kısa süre içinde Refah Sınır Kapısı’nı yeniden açmaya hazırlanmasını kapsıyor. Bu süreçte dikkat çeken en önemli başlık ise Refah bölgesinde ne Hamas’ın ne de İsrail ordusunun bulunmayacağı tamamen yeni bir şehir kurulması planı. Bu bölgenin inşası için ön hazırlıkların başlatılacağı ve sınır hattındaki kontrolün yeni bir statüye kavuşturulacağı belirtiliyor.

HAMAS’IN TAVRI VE "ESNEKLİK" GÖZLEMİ

İsrailli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Hamas, İsrail tarafının bu aşamada belirli uzlaşılara ulaşma yönünde daha "esnek" bir eğilim sergilediğini gözlemlemeye başladı. Ekim 2023’ten bu yana 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmada, bu esnekliğin kalıcı bir çözüme dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu.

MASADAKİ BÜYÜK BAŞLIKLAR: TEKNOKRAT KOMİTE VE SİLAHSIZLANMA

Anlaşmanın ikinci aşaması, Gazze’nin geleceğine dair radikal yapısal değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Görüşülen başlıklar arasında; Gazze’yi yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, bölgeye uluslararası bir gücün konuşlandırılması, Hamas’ın silahsızlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden daha kapsamlı bir şekilde geri çekilmesi, yeniden imar sürecinin başlatılması ve bir Barış Konseyi oluşturulması gibi kritik maddeler yer alıyor.