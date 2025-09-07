Trump'tan operasyon sinyali: Neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere

Trump'tan operasyon sinyali: Neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Şikago'yu yaptığı paylaşımda açıkça hedef aldı. Illinois eyaletinin en büyük şehrine düzensiz göçmenlere yönelik operasyon hazırlığının sinyalini veren Trump, "Şikago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." dedi.

Göreve geldiğinden bu yana düzensiz göçle mücadele için operasyonlar başlatan ABD Başkanı Donald Trump bu defa Illinois eylateninin Şikago'ya operasyon sinyali verdi.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şikago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." dedi.

TRUMP'TAN YENİ OPERASYON SİNYALİ

Düzensiz göçmenlere yönelik sert ifadelerde bulunan Donald Trump, Truth Social yapay zeka destekli bir paylaşım yaptı. Paylaşımında kendisine ve Şikago'ya yer veren Trump, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımının devamında "Şikago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.

"NEDEN SAVAŞ BAKANLIĞI DENİLDİĞİNİ ÖĞRENMEK ÜZERE"

Kısa zamanda demokrat kente ulusal muhafızların görevlendirileceğinin ima edildiği yapay zeka destekli görselde, Trump'ın giydiği "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.

Trump'ın en önde olduğu görselde ayrıca, Şikago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

ef496220f80e5ba0.jpg

ŞİKAGO İLE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM

Donald Trump, başkent Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Şikago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.

Şikagolular, Trump'ın şehirlerine yönelik girişimlerine karşı hafta içinde gösteriler düzenlemişti.

Kaynak:AA

