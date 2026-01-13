Trump'tan Müslüman Kardeşler kararı: Resmen açıklandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Müslüman Kardeşler'in Lübnan, Ürdün ve Mısır kolları terör örgütü ilan edildi.
ABD, Müslüman Kardeşler'in Lübnan, Ürdün ve Mısır'daki kollarını terör örgütü listesine ekledi.
ÖRGÜTÜN MISIR, LÜBNAN VE ÜRDÜN'DEKİ KOLLARI LİSTEYE EKLENDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 14362 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ne ilişkin şunlar yer aldı:
- "Başkan Trump’ın, 14362 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nde tanımlandığı üzere Amerika Birleşik Devletleri için tehdit oluşturan Müslüman Kardeşler kollarının kabiliyetlerini ve operasyonlarını ortadan kaldırma taahhüdüne yönelik ilk adım olarak; Amerika Birleşik Devletleri bugün Müslüman Kardeşler'in Lübnan, Ürdün ve Mısır kollarını terör listesine almaktadır.
- Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Müslüman Kardeşler’ini Yabancı Terör Örgütü ve Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak; grubun lideri Muhammed Fevzi Takkuş’u ise SDGT olarak tanımlamaktadır. Eş zamanlı olarak Hazine Bakanlığı, Mısır Müslüman Kardeşler’ini ve Ürdün Müslüman Kardeşler’ini, Hamas’a maddi destek sağladıkları gerekçesiyle SDGT olarak listelemektedir.
- Bu tanımlamalar, Müslüman Kardeşler kollarının şiddet ve istikrarsızlaştırma faaliyetlerini nerede olursa olsun engellemeye yönelik devam edecek kararlı çabaların başlangıç hamleleridir. Amerika Birleşik Devletleri, bu Müslüman Kardeşler kollarını teröre başvurmak veya terörü desteklemek için kullandıkları kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla elindeki tüm araçları kullanacaktır.
