SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump duyurdu: İranlılara yardım yolda

Yayınlanma:
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, protestolar devam ederken İranlılara "Protestolara devam edin, yadım yolda" mesajı paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden eylemlerin ardından protestocular seslendiği bir mesaj mesaj paylaştı.

İranlılara yardımın yolda olduğunu söyleyen Trump, protestocalara seslenerek eylemlerine devam etmelerini katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydetmelerini söyledi.

Trump 'harekete geçmemiz gerekebilir' demişti: ABD İran'ı derhal terk edin çağrısı yaptıTrump 'harekete geçmemiz gerekebilir' demişti: ABD İran'ı derhal terk edin çağrısı yaptı

"PROTESTOLARA DEVAM EDİN, YARDIM YOLDA"

Trump, truth social medya hesabından şunları söyledi:

"İranlı Vatanseverler, PROTESTOLARA DEVAM EDİN - KURUMLARINIZI ELE GEÇİRİN!!! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi DURDURULANA kadar İranlı yetkililerle tüm görüşmelerimi iptal ettim. YARDIM YOLDA. MIGA!!! BAŞKAN DONALD J. TRUMP"

trump-iran-001.png

İRAN'A MÜDAHALE AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Trump, dün (12 Ocak) yaptığı açıklamada Tahran'daki ölü sayısı da artarken, İran'a müdahale edebileceklerini gündeme getirmişti.

Trump, İran'daki protestoları yakından takip ettiğini söyleyen Trump, İslam Cumhuriyeti'nin 2022'deki Mahsa Amini protestolarından sonra ülkedeki en büyük eylemlerin üçüncü haftasına girerken olası ‘müdahale’ seçeneklerini değerlendirdiklerini söyleyerek İran'ı tehdit etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

