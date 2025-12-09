Trump'tan çip devlerine Çin müjdesi: İzin çıktı

Trump, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ulusal güvenliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın H200 çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin verileceğini bildirdiğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti.

‘AMERİKAN İSTİHDAMINA DESTEK’ VURGUSU

Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını vurguladı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları eleştiren Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi."

BLACKWELL VE RUBIN’LER DAHİL DEĞİL

Trump, ulusal güvenliği koruyacaklarını, istihdam yaratacaklarını ve Amerika'nın yapay zekadaki liderliğini sürdüreceklerini belirtti.

ABD'li Çip Üreticisi Nvidia'dan Rekor Gelir

ABD Başkanı, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin inanılmaz ve son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle şimdiden ilerleme kaydettiğini ve yakında Rubin çiplerinin de geleceğini ancak bunların anlaşmanın parçası olmadığını aktardı.

AMD VE INTEL DE YARARLANACAK

Yönetiminin her zaman Amerika'yı önceleyeceğini vurgulayan Trump, ABD Ticaret Bakanlığının detaylara son halini verdiğini ifade etti.

Nvidia tüm beklentileri aştı

Trump, aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını belirtti.