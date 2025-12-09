Trump'tan çip devlerine Çin müjdesi: İzin çıktı

Trump'tan çip devlerine Çin müjdesi: İzin çıktı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğin korunmasını sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini açıkladı.

Trump, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ulusal güvenliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın H200 çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin verileceğini bildirdiğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti.

‘AMERİKAN İSTİHDAMINA DESTEK’ VURGUSU

Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını vurguladı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları eleştiren Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi."

BLACKWELL VE RUBIN’LER DAHİL DEĞİL

Trump, ulusal güvenliği koruyacaklarını, istihdam yaratacaklarını ve Amerika'nın yapay zekadaki liderliğini sürdüreceklerini belirtti.

ABD'li Çip Üreticisi Nvidia'dan Rekor GelirABD'li Çip Üreticisi Nvidia'dan Rekor Gelir

ABD Başkanı, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin inanılmaz ve son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle şimdiden ilerleme kaydettiğini ve yakında Rubin çiplerinin de geleceğini ancak bunların anlaşmanın parçası olmadığını aktardı.

AMD VE INTEL DE YARARLANACAK

Yönetiminin her zaman Amerika'yı önceleyeceğini vurgulayan Trump, ABD Ticaret Bakanlığının detaylara son halini verdiğini ifade etti.

Nvidia tüm beklentileri aştıNvidia tüm beklentileri aştı

Trump, aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Dünya
İsrail Genelkurmay Başkanı alenen itiraf etti: ‘Trump’ın sarı çizgisi İsrail’in yeni sınırı’
İsrail Genelkurmay Başkanı alenen itiraf etti: ‘Trump’ın sarı çizgisi İsrail’in yeni sınırı’
Türkiye’den kaçırılmışlardı... ABD 41 tarihi eseri iade etti
Türkiye’den kaçırılmışlardı... ABD 41 tarihi eseri iade etti