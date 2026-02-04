Trump'ın karşı çıktığı Başbakan'dan rest

Irak’ın eski başbakanlarından Nuri el-Maliki, ülke içindeki tartışmalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkisine rağmen başbakanlık adaylığını “sonuna kadar” sürdüreceğini açıkladı.

Televizyon yayınında adaylığıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Maliki, Şii partilerin oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nin adayı olarak seçim sürecinde geri adım atmayacağını belirtti. Maliki, kendisine karşı alternatif bir aday çıkarılması kararının da aynı Şii çatı kuruluşun yetkisinde olduğunu söyledi.

'TRUMP YANILTILIYOR' SAVUNMASI

Başbakanlık yarışındaki kararlılığını “Bu saldırı ortamında geri adım atmak, Irak’ın egemenliği açısından tehlikelidir” sözleriyle savunan Maliki, ABD Başkanı Trump’ın tepkisini ise yanlış bilgilendirilmiş bir dış müdahale olarak nitelendirdi. Maliki, “Trump beni tanımıyor, aramızda doğrudan bir ilişki yok. Adımı anmasının bir yanıltma operasyonu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Maliki, Suriye ile ilişkiler konusuna da değinerek, başbakan seçilmesi hâlinde bu ülkeyle iş birliğine açık olduğunu belirtti. “Kardeşimiz Ahmed eş-Şara, Suriye’yi kamplardan ve eğitim faaliyetlerinden uzak tutar, teröristleri bize yönlendirmezse; biz de Suriye halkıyla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?