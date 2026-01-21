ABD'den kritik IŞİD hamlesi: Irak'a nakledilecekler

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında devam eden gerilimin ardından ABD, bölgedeki tutuklu IŞİD'li teröristleri Irak'a sevk etme kararı aldı.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde kalmasını sağlamak amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

150 IŞİD'Lİ HASEKE'DEN IRAK'A NAKLEDİLDİ

İlk etapta Haseke'den Irak'a 150 IŞİD'linin sevk edildiği ifade edilirken, hedeflenen sayınının 7 bine kadar çıkacağı açıklandı.

ABD Merkez Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Irak hükümeti de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon halindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamadaki rollerinden dolayı kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz."

"FİRARLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN"

Bu hamleyi IŞİD'li mahkumların firar etmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Cooper, "DEAŞ tutuklularının düzenli ve güvenli bir şekilde nakledilmesini kolaylaştırmak, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de bölgesel güvenlik için doğrudan tehdit oluşturacak olası bir firarı önlemek açısından kritik önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD'den yapılan açıklamada, 2025 yılında ABD ve ortak kuvvetler, Suriye'de 300'den fazla IŞİD militanının gözaltına alındığı ve aynı dönemde 20'den fazlasını etkisiz hale getirildiği belirtildi.