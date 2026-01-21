Son dakika| Suriye'de ateşkes bozuldu

Son dakika| Suriye'de ateşkes bozuldu
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Suriye'de ateşkes bozuldu. Suriye Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, SDG'nin saldırılarında en az 11 kişi öldü 25 kişi yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Örgüt tarafından düzenlenen saldırılarda 25 kişi yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/SDG, ateşkesin ilk gününde Suriye ordusu mevzilerini 35'ten fazla kez hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğünü, 20 askerin yaralandığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan El-Yarubiye geçiş noktası yakınında terör örgütü YPG/SDG'nin el yapımı patlayıcı ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) yapımı için kullandığı bir deponun güvenlik güçlerince tespit edildiği belirtilmişti.

Suriye güvenlik güçlerinin deponun etrafında güvenliği sağlamaya çalıştığı sırada YPG/SDG'nin saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

