Son dakika| Suriye'de ateşkes bozuldu

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Örgüt tarafından düzenlenen saldırılarda 25 kişi yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/SDG, ateşkesin ilk gününde Suriye ordusu mevzilerini 35'ten fazla kez hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğünü, 20 askerin yaralandığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan El-Yarubiye geçiş noktası yakınında terör örgütü YPG/SDG'nin el yapımı patlayıcı ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) yapımı için kullandığı bir deponun güvenlik güçlerince tespit edildiği belirtilmişti.

Suriye güvenlik güçlerinin deponun etrafında güvenliği sağlamaya çalıştığı sırada YPG/SDG'nin saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

