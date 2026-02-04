Trump ve Şi arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti Lideri Şi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şi ile yaptığı görüşmeyi "mükemmel" olarak nitelendiren Trump, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtti.

TruthSocial hesabından görüşmeye ilişkin Trump şu detayları aktardı:

"Ticaret, Ordu, Nisan ayında Çin'e yapacağım (ve dört gözle beklediğim!) gezi, Tayvan, Rusya/Ukrayna arasındaki savaş, İran ile ilgili mevcut durum, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden Petrol ve Gaz satın alması, Çin'in mevcut sezon için Soya Fasulyesi sayısını 20 Milyon Ton'a çıkarma (gelecek sezon için 25 Milyon Ton sözü verdiler!) dahil ek Tarım ürünleri satın almayı değerlendirmesi, Uçak motoru teslimatları ve diğer pek çok konunun tartışıldığı uzun ve kapsamlı bir görüşmeydi"