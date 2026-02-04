Son dakika |ABD-İran görüşmesi çıkmaza mı girdi? İran Umman'da görüşmek istedi ABD teklifi reddetti

ABD, İran'a cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesinin kabul edilmediğini bildirdi.

ABD basını ABD-İran görüşmelerinin çıkmazda olduğunu, İran'ın müzakere planının çöktüğünü yazdı.

"GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ"

Sabah saatlerinde görüşmenin; İran'ın talebi ve Beyaz Saray'ın onayı üzerine Türkiye'den Umman'a taşındığı haberleri gündeme gelmişti.

Ancak, Axios'ta çıkan yeni habere göre, ABD İran'a teklifinin kabul edilmediğini bildirdi. Axios, görüşmelerin çıkmaza girdiğini yazdı.

Öte yandan İran'dan gelen açıklamada ise, Tahran'ın sadece nükleer konuları konuşmaya hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, "ABD nükleer konuları konuşmakta ısrar ediyor, sadece nükleer görüşmeye hazırız" denildi.

GÖRÜŞMENİN UMMAN'A TAŞINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD-İran arasında bir süredir devam eden gerilimin ardından tarafların cuma günü İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyordu.

Ancak sabah saatlerinde ABD basını Axios muhabirinin Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde; görüşmelerin Tahran’ın isteği ve Beyaz Saray’ın onayının ardından Umman’a taşındığı yazılmıştı.

Axios'un aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin Türkiye'den taşınması yönündeki İran talebini kabul etmişti.

FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Öte yandan, İran'ın taleplerine ilişkin "formatı değiştirmek ve kapsamı daraltmak" istediğini öğrenilmişti.

Tahran'ın Amerikalılarla yalnızca nükleer konusunu görüşmek istediği, ancak ABD'nin balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin faaliyetleri gibi başka başlıkları da görüşmek istediği belirtilmişti.

RUBİO: FİKİRLERİNİ DEĞİŞTİRİRLERSE, BU DA BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL

İran-ABD görüşmesine ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran rejimi ile cuma günü yapılması beklenen görüşmeyi teyit etmemişti.

Gazetecilere konuşan bakan Rubio, "Eğer İranlılar görüşmek istiyorsa, biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Rubio, "Görüşme ve konuşma isteklerini dile getirdiler. Eğer fikirlerini değiştirirlerse, bu da bizim için sorun değil" dedi.

“Washington'ın bu hafta İran ile görüşmeye hazır olduğunu, ancak müzakerelerin Tahran'ın füze ve nükleer programlarının yanı sıra bölgesel milislere verdiği desteği de kapsaması gerektiğini” belirten Rubio, olası bir müzakerenin çerçevesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşabilmesi için belirli konuları içermesi gerekiyor. Bu konular arasında balistik füzelerinin menzili, bölge genelindeki terör örgütlerine sponsorlukları, nükleer programları ve kendi halklarına yönelik muameleleri yer alıyor."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmenin konumu ile ilgili belirsizlik hakkında, "Bu konu üzerinde hala çalışılıyor" demişti.