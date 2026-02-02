Trump tehdit etmişti! İran protestocu İrfan’ı serbest bıraktı

İran’da ekonomik sebeplerle başlayan ve rejim karşıtı bir kimliğe bürünen protestoların ardından, 8 Ocak'ta Tahran'ın batısındaki Fardis şehrinde tutuklanan İrfan Soltani’nin ölüm cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

İran yargısı, Soltani'ye ölüm cezası verilmediğini, sadece hapis cezası gerektiren güvenlik suçlamalarıyla yargılandığını açıkladı. Soltani'nin avukatı Amir Mousakhani, müvekkilinin cumartesi günü kefaletle tahliye edildiğini duyurdu. Mousakhani, Soltani'nin cep telefonu dahil tüm kişisel eşyalarını geri aldığını ve serbest bırakılması için yaklaşık 12 bin 600 dolara denk gelen 2 milyar İran tümeni kefalet ödendiğini ifade etti.

DÜNYA BASININDA GENİŞ BİR YANKI BULMUŞTU!

BBC'nin haberine göre, giyim mağazası sahibi İrfan Soltani'nin tutuklanması ve idam haberi, dünya basınında kendine geniş bir yer bulmuştu. O dönemde Soltani'nin bir akrabası, mahkemenin son derece hızlı bir süreçle 2 gün içinde ölüm kararı verdiğini ileri sürmüştü.

İran'da 26 yaşındaki İrfan'ın idamı dünyayı karıştırdı! Trump'tan "müdahale ederiz tehdidi" geldi

TRUMP MÜDAHALEYLE TEHDİT ETMİŞTİ!

ABD Başkanı Donald Trump ise idamlar gerçekleşirse çok sert önlemler alacağına ilişkin İran’ı tehdit etmişti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise herhangi bir saldırının bölgesel çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, yabancı medyaya insanları asma gibi bir planlarının olmadığını ifade etmişti.

İran hükümeti, ocak ayında yabancı medya kuruluşlarının Soltani'nin idamına ilişkin haberlerini yalanlamıştı. İdamın ertelendiği duyurulmuştu.

ÖLÜ SAYISINDA ÇELİŞKİLİ İDDİALAR!

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), aralık ayı sonlarında başlayan protestolardan bu yana 6 bin 300’den fazla kişinin öldürüldüğünü doğruladığını ve 17 bin ek ölüm vakasını araştırdığını ileri sürdü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) isimli bir başka grup ise nihai ölü sayısının 25 bini aşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, pazar günü yaptığı açıklamada, protestocuları polise, Devrim Muhafızları'na ve bankalar ile camiler gibi tesislere saldırmakla suçladı.