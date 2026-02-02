Trump duyurdu: Hindistan Rusya'dan petrol alımını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Modi'nin, ülkesinin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini aktaran Trump; buna karşılık Hindistan'a uygulanan yüzde 25'lik gümrük tarifesini yüzde 18'e düşüreceğini açıkladı:

"Bu anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri, indirilmiş bir 'Karşılıklı Tarife' uygulayarak vergiyi %25'ten %18'e düşürecektir. Hindistan tarafı da benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'ne uyguladığı gümrük vergilerini ve tarife dışı engelleri sıfıra indirmek üzere harekete geçecektir."

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin detaylarını Truth Social hesabından açıklayan Trump; Yeni Delhi yönetiminin Moskova'dan petrol alımını durdurmasının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurguladı.

Trump, kararından dolayı teşekkür ettiği Modi'nin ABD'den enerji, teknoloji ve tarım gibi alanlarda 500 milyar doların üzerinde alım yapmayı taahhüt ettiğini şöyle ifade etti: