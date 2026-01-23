Trump: 800 idamı son anda durdurdum

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu temaslarının ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran’a yönelik geniş çaplı bir askeri sevkiyatın başlatıldığını söyledi. Trump ayrıca, İran’da planlanan yüzlerce kişilik bir toplu idamın son anda engellendiğini öne sürdü.

Trump açıkladı: ABD donanması İran'a doğru yola çıktı

Bölgeye gönderilen askeri gücün büyüklüğüne vurgu yapan Trump, “İran yönüne ilerleyen çok sayıda gemimiz var. Her senaryoya karşı hazır bekleyen büyük bir donanmadan söz ediyoruz” dedi. Çatışma istemediklerini dile getiren ABD Başkanı, buna karşın İran’ın adımlarının yakından takip edildiğini belirtti.

TRUMP'TAN TAHRAN'A SERT UYARI

Trump, İran’da 800’ü aşkın kişinin idam edilmesine yönelik bir plan olduğuna dair istihbarat aldıklarını belirterek, Tahran yönetimine sert bir uyarı gönderdiğini anlattı. “Bana 837 kişinin asılacağını söylediler; çoğu gençti” diyen Trump, İran’a ilettiği mesajı şu sözlerle aktardı: “Eğer bu infazlar gerçekleşirse, bugüne kadar görmedikleri kadar ağır bir karşılık veririz. Bu, nükleer programlarına verdiğimiz zararı bile gölgede bırakır.”

ABD Başkanı, bu mesajın ardından infazların uygulanmasına yaklaşık bir saat kala kararın geri çekildiğini iddia etti. İran’dan gelen yanıtın “ertelemek” değil, “iptal etmek” yönünde olduğunu savunan Trump, bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

İran’daki idam uygulamalarını sert biçimde eleştiren Trump, bu tür yöntemlerin çağ dışı olduğunu söyledi. İran halkına dair ise daha farklı bir ton kullanan Trump, “Bu çok eski ve köklü bir medeniyet. İnsanları son derece zeki. Ancak bu tür uygulamalar adeta bin yıl öncesinden kalma” ifadelerini kullandı.