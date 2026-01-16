Tokyo’da elektrik kesintisi hayatı felç etti! Metro seferleri durdu, binlerce kişi mahsur kaldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir demiryolu hattında yaşanan elektrik kesintisi ulaşımı sekteye uğrattı. Elektrik kesintisi sebebiyle metro seferleri aksadı, binlerce kişi istasyonda mahsur kaldı.

Şehrin en yoğun kullanılan hatları arasında yer alan East Japan Railway'e ait Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarında seferler tamamen durduruldu.

İSTASYON YAKINLARINDA YANGIN ÇIKTI!

Japonya kamu yayıncısı NHK'nin aktardığına göre, Tamachi İstasyonu yakınlarında, sabah 08.00 sıralarında ilk olarak raylar üzerinde bir yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

Alevlerin, ray bölgesindeki bir transformatörden yükseldiği ve yaklaşık 30 dakika içinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.

BİNLERCE YOLCU İSTASYONDA SIKIŞTI!

Yangının ardından meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle, binlerce kişi istasyonda sıkıştı. Keihin-Tohoku hattında iki istasyon arasında kalan bir trenden yolcuların indirildiği bildirilirken yolcuların, itfaiye ekipleri ve demiryolu görevlilerinin yardımıyla raylar üzerinden yürüyerek tahliye edildiği ifade edildi.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI!

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, seferlerin yeniden başladığı bildirildi.