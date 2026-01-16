Tokyo’da elektrik kesintisi hayatı felç etti! Metro seferleri durdu, binlerce kişi mahsur kaldı

Yayınlanma:
Tokyo’da, trafoda çıkan yangının ardından meydana gelen elektrik kesintisi hayatı felç etti. Kesinti nedeniyle metro seferleri dururken binlerce yolcu istasyonda mahsur kaldı. Bazı yolcular raylar üzerinden tahliye edilirken yaşanan aksaklığın ardından seferler yeniden başladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir demiryolu hattında yaşanan elektrik kesintisi ulaşımı sekteye uğrattı. Elektrik kesintisi sebebiyle metro seferleri aksadı, binlerce kişi istasyonda mahsur kaldı.

Şehrin en yoğun kullanılan hatları arasında yer alan East Japan Railway'e ait Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarında seferler tamamen durduruldu.

whatsapp-image-2026-01-16-at-10-04-59.jpeg

İSTASYON YAKINLARINDA YANGIN ÇIKTI!

Japonya kamu yayıncısı NHK'nin aktardığına göre, Tamachi İstasyonu yakınlarında, sabah 08.00 sıralarında ilk olarak raylar üzerinde bir yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

Alevlerin, ray bölgesindeki bir transformatörden yükseldiği ve yaklaşık 30 dakika içinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.

whatsapp-image-2026-01-16-at-10-06-21.jpeg

BİNLERCE YOLCU İSTASYONDA SIKIŞTI!

Yangının ardından meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle, binlerce kişi istasyonda sıkıştı. Keihin-Tohoku hattında iki istasyon arasında kalan bir trenden yolcuların indirildiği bildirilirken yolcuların, itfaiye ekipleri ve demiryolu görevlilerinin yardımıyla raylar üzerinden yürüyerek tahliye edildiği ifade edildi.

tokyo.png

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI!

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
İsrail ordusu ateşkes tanımıyor! 62 yaşındaki kadını katlettiler
İsrail ordusu ateşkes tanımıyor! 62 yaşındaki kadını katlettiler
Son dakika | Trump Gazze Barış Kurulu'nun resmen kurulduğunu açıkladı
Son dakika | Trump Gazze Barış Kurulu'nun resmen kurulduğunu açıkladı