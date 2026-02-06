Melbourne Üniversitesi'nde görevli bilişsel sinirbilimci Dr. Jared Cooney Horvath, Z kuşağının temel bilişsel alanlarda önceki nesillerin gerisinde kaldığını açıkladı. Horvath, 1997 ile 2010 arasında doğan gençlerin dikkat, hafıza, okuma, matematik ve problem çözme becerilerinde düşüş yaşadığını, bunun biyolojik değil çevresel faktörlerden kaynaklandığını vurguladı.

DİJİTAL ÇAĞ Z KUŞAĞININ BİLİŞSEL GÜCÜNÜ ZAYIFLATIYOR

Araştırma, eğitimde dijital teknolojinin aşırı kullanımının gençlerin bilişsel becerilerinde gerilemeye yol açtığını ortaya koydu. Sınıflarda tablet ve bilgisayarların yaygınlaşması, öğrencilerin derinlemesine okuma ve odaklanma yetilerini zayıflattı. Günün büyük bölümünü ekran karşısında geçiren Z kuşağı, bilgiyi yüzeysel tüketiyor; bunun sonucunda odaklanma, hafıza ve yürütücü işlevlerde düşüş gözlendi

"SINIFTA TEKNOLOJİ BAŞARIYI GERİLETİYOR"

Horvath, insan beyninin derin öğrenmeye ve sosyal etkileşime uygun olarak evrimleştiğini, ekranlar aracılığıyla gerçekleşen öğrenmenin bu doğal süreçleri kesintiye uğrattığını belirtti. ABD Senatosu’na sunduğu raporda, sınıflara daha fazla teknoloji girdiğinde akademik performansın belirgin şekilde düştüğünü, günde yalnızca beş saat ders amaçlı bilgisayar kullanan öğrencilerin bile teknolojiyi az kullanan ya da hiç kullanmayan akranlarından düşük puan aldığını ifade etti.

"KENDİLERİNİ OLDUKÇA ZEKİ GÖRÜYORLAR"

Uzman, Z kuşağının büyük bölümünün bu bilişsel zorlukların farkında olmadığını, hatta kendilerini oldukça zeki gördüğünü belirtti. Horvath, gençlerin özgüveninin çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını ve teknolojik araçlar yerine insan etkileşimi ve derinlemesine çalışma ile öğrenme teşvik edilmediği sürece bu gerilemenin devam edeceğini söyledi.