Milyonlarca aracın hayatını kuracak! Bir grup araştırmacı dizelin geleceğinin anahtarını bulduklarını iddia ediyor

Milyonlarca aracın hayatını kuracak! Bir grup araştırmacı dizelin geleceğinin anahtarını bulduklarını iddia ediyor
Yayınlanma:
Üç silindirli motorlar hızla yaygınlaşıyor ancak uzmanlar gerçek dünyadaki yakıt tüketimleri konusunda şüphe duyuyor.

Yakın zamana kadar, dizel motor, benzinli motorlara kıyasla daha düşük yakıt tüketimi nedeniyle uzun yolculuklara alışkın milyonlarca sürücü için tercih edilen seçenekti. Şimdi ise durum çok farklı; çevresel kısıtlamalar, düzenlemelerdeki değişiklikler ve elektrikli araçlar gibi alternatiflerin yükselişi, popülaritesini azalttı .

Bazıları dizelin sonunun geldiğini düşünüyor, ancak bu olumsuz bağlama rağmen, otomotiv dünyasında hala güçlü bir varlığı var . Aslında, kağıt üzerinde dizelin geleceğini değiştirebilecek bazı teknolojik gelişmeler mevcut . Örneğin, bir grup araştırmacı, otomotiv sektörünü kökten değiştirecek anahtarı bulduklarını iddia ediyor.

diesel-pump-5.jpg

(RUDN) araştırmacıları, dizel motoru mevcut çevre sorunlarına uyarlamayı hedeflediler. Teoride karmaşık görünse de, Profesör Pablo Vallejo liderliğindeki grup, fosil yakıtların yerine kolza yağı kullanma gibi yeni bir çözüm sayesinde başarılı olmuş olabilir .

Çalışmanın yazarları, genellikle tarım makinelerinde kullanılan bir MD-6 motoru üzerinde testler gerçekleştirdi. Sonuçlar, kirletici emisyonlarını önemli ölçüde azalttığı için keşfin potansiyelini gösteriyor . Bununla birlikte, araştırmacılar geleneksel bir dizel motorunkine yakın bir performans elde etmek için teknik değişiklikler yapmak zorunda kaldılar.

Kolza yağının fosil yakıtların yerine geçmesinin en büyük avantajı, ince partikül emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasıdır. Ağır vasıta sektöründe zaten kullanılan bu sistem, dizel araçların Düşük Emisyon Bölgelerine (LEZ) sorunsuz bir şekilde erişmesini sağlayacaktır .

OTOMOBİL UYGULAMASI

dizel-kapak-fotografi.jpg

Sonuçlar umut verici olsa da, bu çözümün binek otomobillere uygulanması için daha fazla adım atılması gerekiyor. Başlıca zorluklar arasında enjeksiyon sistemlerinin uyarlanması , sıcaklıkların yönetilmesi ve malzeme uyumluluğunun sağlanması yer alıyor .

Benzer şekilde, benzin istasyonlarının altyapısının da kolza yağı bazlı yakıt veren bir pompa içerecek şekilde değiştirilmesi gerekecektir . Hatta yönetmeliklerin de güncellenmesi gerekecektir, çünkü şu anda sadece Euro 6 standartlarını karşılayan ve 2014'ten sonra üretilen araçlar kolza yağını yakıt olarak kullanabilmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Ekonomi
Avrupa için zafer: Hindistan kapılarını Avrupa otomotiv endüstrisine açıyor
Avrupa için zafer: Hindistan kapılarını Avrupa otomotiv endüstrisine açıyor
Fed'in faiz kararına Trump'tan sert açıklama: Derhal düşürmeli!
Fed'in faiz kararına Trump'tan sert açıklama: Derhal düşürmeli!