Tarih tekerrür mü etti? ABD 36 yıl sonra yine bir Latin Amerika liderini ele geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Venezuela'ya gerçekleştirilen operasyon, tam 36 yıl önce yaşanan başka bir müdahaleyi akıllara getirdi. ABD, 3 Ocak tarihinde ikinci kez bir Latin Amerika liderini ele geçirmiş oldu. Takvimler 3 Ocak 1990’ı gösterdiğinde, bir başka Latin Amerika ülkesi olan Panama’nın lideri Manuel Noriega da Amerikan güçlerine teslim olmuştu.

NORİEGA SÜRECİ: MÜTTEFİKLİKTEN MAHKUMİYETE

NTV'nin derlediği habere göre, 1980'li yıllarda bir dönem ABD’nin müttefiki ve CIA muhbiri olan Manuel Noriega ile Washington’ın arası zamanla açılmıştı. ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan Noriega, 1989 seçimlerini geçersiz sayınca ipler tamamen koptu. Dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush’un emriyle başlatılan Panama İşgali sırasında, Noriega önce Vatikan Büyükelçiliği’ne sığınmış, ancak 3 Ocak 1990 tarihinde ABD yetkililerine teslim edilmişti.

HAPİS YILLARI VE NORİEGA’NIN SONU

Noriega, yakalandıktan sonra ABD’nin Miami kentinde yargılanarak hüküm giydi ve yaklaşık 20 yıl hapis yattı. Ardından kara para aklama suçlamasıyla Fransa’ya gönderilen, 2010 yılında ise ülkesi Panama’ya iade edilen eski lider, burada da yargılanarak tekrar hapse atıldı. Sağlık sorunları ağırlaşan Noriega, 2017 yılında hayatını kaybetmişti.

2026 VENEZUELA MÜDAHALESİ

Bugün yaşanan 3 Ocak 2026 tarihli operasyonla, Maduro ve eşinin yakalandığının bizzat ABD Başkanı Trump tarafından duyurulması, ABD’nin Latin Amerika politikasında Panama işgaline benzer bir yöntemi tam 36 yıl sonra aynı gün uyguladığını gösterdi.