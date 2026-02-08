Suudi Arabistan kesenin ağzını açtı: Halep'e 2 milyar dolar

Suudi Arabistan kesenin ağzını açtı: Halep'e 2 milyar dolar
Yayınlanma:
Suudi Arabistan, Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açarak milyar dolarlık yatırım paketini masaya koydu. Türkiye sınırına yakın Halep’teki havalimanları için 2 milyar dolarlık kaynak ayrılırken, yıllardır süren ambargoyu delecek kritik adım atıldı: Banka transfer kanalları yeniden aktif hale getirildi.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı. İki ülke arasında stratejik iş birliğini derinleştiren kapsamlı anlaşmaların hayata geçirildiği bildirildi.

HALEP'E 2 MİLYAR DOLAR VE BANKACILIK HAMLESİ

İmza töreninde konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, Suriye’nin istikrar sürecine tam destek verdiklerini açıkladı. El-Falih, sivil havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda büyük projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Bakan El-Falih, Halep’teki iki havalimanının modernizasyonu için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını vurguladı. Sürecin en dikkat çekici detayı ise finansal sistemde yaşandı. El-Falih, ekonomik yaptırımların esnemesiyle birlikte banka transfer kanallarının aktif hale getirildiğini aktardı.

YAPTIRIMLAR ESNİYOR

Suudi Bakan, bölgedeki planlamaları şu sözlerle ifade etti:

"ACWA Enerji destekli su projeleri ve ‘İpek Yolu’ dijital altyapı projesi gibi dev yatırımlar, Suriye’yi yabancı yatırımcılar için yeniden cazibe merkezi yapacak."

Riyad yönetimi ayrıca, Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu. Suriye tarafı ise imzalanan anlaşmaları, ülkenin yeniden inşa sürecinde bir "dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Suriye petrolü ABD denetimine giriyor! İlk imzalar atıldıSuriye petrolü ABD denetimine giriyor! İlk imzalar atıldı

DİJİTAL ALTYAPI VE SU YÖNETİMİ

NDE ORTAKLIK

Tarafların telekomünikasyon, su yönetimi ve genel altyapı projelerinde de iş birliği konusunda mutabakata vardığı kaydedildi. İmza töreninde yapılan açıklamada, Suudi şirketlerin dijital altyapı yatırımları ve sanayi projelerinde aktif rol alacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

