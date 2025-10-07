Suriye'de uzun yıllar süren iç savaşta dün akşam saatlerinde Halep'te çatışmalar yeniden şiddetlendi. HTŞ ile PKK/YPG arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde karşı karşıya geldi.

Çatışmaların ateşkes ile sonuçlanmasının ardından HTŞ ve SDG Liderleri bugün bir araya geldi. Dün Mazlum Abdi ile görüşen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da toplantıya katılacağı belirtildi.

Tarafların görüşmesinin ardından Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

SURİYE YPG İLE ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞTI

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, YPG ile tüm cephelerde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ebu Kasra, YPG lideri Mazlum Abdi ile derhal yürürlüğe girecek bir ateşkesi sağladıklarını duyurdu.

SAVUNMA BAKANI AÇIKLADI

Bakan Ebu Kasra, X hesabı üzerinden yaptığı ve bakanlık tarafından da paylaşılan açıklamada, “Biraz önce başkent Şam’da Sayın Mazlum Abdi ile görüştüm. Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabakata vardık. Bu anlaşmanın uygulanması derhal başlayacak” ifadelerini kullandı.