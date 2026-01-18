Suriye ordusu Rakka sınırına dayandı

Halep'in doğusuna yönelik yürütülen operasyonlarda Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde tam kontrol sağlandığı bildirildi. Suriye ordusu, Rakka vilayetinin batısında yer alan Dibsi Afnan bölgesi ve Halep kırsalındaki 34 köyü kontrolü altına aldı.

Askeri kaynaklar ayrıca, Cerrah Askeri Havaalanı'nın ordu tarafından kontrol altına alındığını ve birliklerin Rakka Valiliği'nin batısında bulunan El-Mansur Barajı'na giriş yaptığını belirtti.

OPERASYONUN SEYRİ VE ZAMANLAMASI

Suriye ordusu, operasyon öncesinde 13 Ocak tarihinde, başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında bölgeleri "askeri alan" ilan etmişti. Bu ilanın ardından 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlatılan operasyonla söz konusu iki bölge Şam yönetiminin denetimine geçti.

Meskene üzerinden ilerleyişini sürdüren ordu birlikleri, Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine hakim olduktan sonra il çevresindeki tahkimatını artırmaya başladı. Fırat Nehri’nin batısındaki Tabka kentinde şiddetli çatışmalar yaşandığı ve bu süreçte SDG güçlerinin konvoylar halinde bölgeden ayrıldığı rapor edildi.

Suriye'de neler oluyor? SDG çekildi denmişti şimdi de PKK saldırdı denildi

TESLİM OLMA SÜRECİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre; SDG güçleri Fırat Nehri'nin batısında tuttukları Tabka ilçesinden çekilirken bölgedeki kritik altyapıya zarar verdi. SDG'nin, Eski Köprü'yü ve Rakka’ya su taşıyan ana isale hattını patlatarak tahrip ettiği bildirildi.

Öte yandan, Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 SDG mensubunun, Şam yönetimi güçlerine teslim olduğu açıklandı.

"SAVAŞ SUÇU" SUÇLAMASI

Şam yönetimi, SDG güçlerinin Tabka’dan çekilme sürecinde ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Yapılan resmi açıklamada, örgütün hapishanedeki esir sivilleri infaz ettiği belirtildi.

Şam yönetimi, sivillerin infaz edilmesinin Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olduğunu ve uluslararası hukuka göre "savaş suçu" teşkil ettiğini vurguladı. Söz konusu eylemleri en sert şekilde kınadığını duyuran Suriye hükümeti, uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı.