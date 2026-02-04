Suriye ABD arasında doğalgaz anlaşması: Barrack duyurdu

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Barrack, görüşmede taraflar arasında doğalgaz arama anlaşması imzalandığını belirtti.

Suriye'nin geçici lideri Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki ABD'li heyeti kabul etti.

Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede bölgedeki meselelerin ele alındığı belirtildi.

ŞARA VE BARRACK ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Geçici Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin de yer aldığı görüşmeye ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa, bugün Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Sayın Thomas Barrack başkanlığındaki bir Amerikan heyetini kabul etti. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sayın Asaad el-Şaibani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı."

ara.jpg
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack - Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (4 Şubat 2026)

DOĞALGAZ ANLAŞMASINI DUYURDU

Görüşmenin ardından açıklama yapan Tom Barrack, Suriyeli şirket ile deniz aşırı petrol arama mutabakatı imzaladıklarını belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Şara ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Suriye’nin deniz aşırı gaz arama faaliyetlerindeki tarihi dönüm noktasına tanıklık etmekten onur duyuyorum: Suriye Petrol Şirketi; Chevron ve Power International Holding ile ilk deniz aşırı arama mutabakat zaptını (MoU) imzaladı. Suriye halkının sarsılmaz ruhu ve zengin kaynakları; refah, kapsayıcılık ve yenilenme dolu bir geleceği birlikte inşa ediyor."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

