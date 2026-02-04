Suriye ABD arasında doğalgaz anlaşması: Barrack duyurdu

Suriye'nin geçici lideri Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki ABD'li heyeti kabul etti.

Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede bölgedeki meselelerin ele alındığı belirtildi.

ŞARA VE BARRACK ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Geçici Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin de yer aldığı görüşmeye ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa, bugün Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Sayın Thomas Barrack başkanlığındaki bir Amerikan heyetini kabul etti. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sayın Asaad el-Şaibani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack - Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (4 Şubat 2026)

DOĞALGAZ ANLAŞMASINI DUYURDU

Görüşmenin ardından açıklama yapan Tom Barrack, Suriyeli şirket ile deniz aşırı petrol arama mutabakatı imzaladıklarını belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Şara ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: