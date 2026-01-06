Suikaste uğradığı iddia edilen Şara'nın yeni görüntüleri paylaşıldı


Hastane yatağında yaralı halde fotoğrafları dolaşıma sokularak suikaste uğradığı iddia edilen Şara'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. İsrail basını tarafından İran'ın işaret edildiği suikast iddiasının ardından Şara'nın yeni Suriye banknotlarıyla alışveriş yaptığı görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara'nın suikaste uğradığı iddia edildi. İddiaların ardından Telegram hesabından paylaşım yapan Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Şara ve üst düzey devlet yetkililerinin hedef alındığı bir güvenlik olayının yaşandığı yönündeki paylaşımların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilerek sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu açıkladı.



El-Baba, iddiaların tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu belirterek yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan bilgi alınması gerektiğini vurguladı. İddialar ve El-Baba'nın açıklamasının ardından Şara'nın sağlıklı olduğu görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da yeni Suriye lirasıyla alışveriş yaptığı ve esnafı ziyaret ettiği anlara ait görüntü paylaşıldı.



Şara'nın görüntülerde sağlıklı olduğu ve gülümseyerek esnafı dinlediği görülürken alışveriş yaptığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi. Marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Diğer bir market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi. Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacağım" diye konuştu.

Öte yandan Şara'nın katılımıyla başkent Şam’da yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi.



SUİKAST İDDİALARINI İSRAİL BASINI YAZDI: İRAN HAZIRLIK İÇİNDE

"Şara'ya suikast" iddialarının Mossad tarafından kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu sosyal medyada konuşulurken İsrailli Jerusalem Post gazetesi, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

Suriye’den ‘suikast’ iddialarına yalanlamaSuriye’den ‘suikast’ iddialarına yalanlama

İsrail ordusundan adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan habere göre; İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbilriği yaptığı iddia edilirken Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği de aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

